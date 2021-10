Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Κρατούμενος αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του στο Α.Τ

Δραματική κατάληξη είχε η προσαγωγή ενός ζευγαριού από τη Δανία που είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας.

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Οκτωβρίου, η άμεση δράση έκανε προσαγωγή ενός ζευγαριού από τη Δανία, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η γυναίκα που είχε εκδορές στο πρόσωπο, κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία κι αυτός οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 10 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί τον βρήκαν απαγχονισμένο μέσα στο κελί του.

Το ζευγάρι είχε έρθει για τουρισμό στη χώρα μας και διέμενε σε διαμέρισμα Airbnb.

