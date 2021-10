Life

Μαραβέγιας – Σωτηροπούλου: Παντρεύτηκαν στην Ύδρα

Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Λίγο μετά τις 18:15 το απόγευμα, το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο κάτω από άκρα μυστικότητα, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων.



Η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας επέλεξαν την Ύδρα, η οποία αποτελεί ένα από τα αγαπημένα τους νησιά τα τελευταία χρόνια για να επισφραγίσουν τον έρωτα τους.



Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου δεν θέλησαν να φωτογραφηθούν, αφού αποφάσισαν να κρατήσουν κρυφή αυτή την μοναδική στιγμή που βίωσαν. Παρόλα αυτά έστειλαν στους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο τούρτα και κρασί για να τους ευχαριστήσουν.



Δείτε στιγμιότυπα από τον γάμο του Κωστή Μαραβέγια και της Τόνιας Σωτηροπούλου στην Ύδρα, στο fthis.gr

