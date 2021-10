Υγεία - Περιβάλλον

The Guardian - Καρκίνος: Νέα θεραπεία μπορεί εξαφανίσει τους όγκους στο κεφάλι και το λαιμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα αντικαρκινική θεραπεία δίνει ελπίδες. Πώς λειτουργεί το «κοκτέιλ» φαρμάκων και τα πρώτα ενθαρρυντικά συμπεράσματα.

Μία νέα αντικαρκινική θεραπεία μπορεί ακόμα και να εξαφανίζει όγκους από το κεφάλι και τον λαιμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν αφορούσαν ασθενείς που θεωρητικά βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της νόσου αλλά σώθηκαν χάρη στο συγκεκριμένο κοκτέιλ φαρμάκων.

Η δοκιμή των ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων έγινε από ερευνητές του Ινστιτούτου Καρκινικών Ερευνών και του νοσοκομείου Royal Marsden του Λονδίνου.

Πώς λειτουργούν τα φάρμακα

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς κατά τρόπο που να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα ενεργοποιούν τα nivolumab και ipilimumab.

Η κλινική δοκιμή τρίτης φάσης περιλάμβανε σχεδόν χίλιους ασθενείς με καρκίνο στο κεφάλι ή στο λαιμό στο τελικό στάδιο. Αν και τα αποτελέσματα θεωρούνται ακόμα πρώιμα και στατιστικά αβέβαια, παρόλα αυτά χαρακτηρίζονται «κλινικά σημαντικά» και «ενθαρρυντικά» καθώς δείχνουν πώς ασθενείς έζησαν για μήνες ή και χρόνια περισσότερο από το αναμενόμενο, με λιγότερες μάλιστα παρενέργειες σε σύγκριση με άλλες θεραπείες.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 77χρονου Μπάρι Άμπροουζ που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του φάρυγγα, με τη νόσο να έχει επεκταθεί στους πνεύμονες.

Ωστόσο, εντός οκτώ εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας με το κοκτέιλ των συγκεκριμένων φαρμάκων οι εξετάσεις έδειξαν πλήρη εξαφάνιση του όγκου στον φάρυγγα. Στη συνέχεια με χημειοθεραπεία και εγχείρηση ο Άμπροουζ απαλλάχθηκε πλήρως από τον καρκίνο και στους πνεύμονες.

Παράλληλες κλινικές δοκιμές γεννούν ελπίδες ότι το συγκεκριμένο κοκτέιλ φαρμάκων θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αποτελεσματικό νέο όπλο κατά διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως των νεφρών, του δέρματος και του εντέρου.

Πηγή: Guardian

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: ύποπτος φάκελος με σκόνη προκάλεσε πανικό

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 178 σημεία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη