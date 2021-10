Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: εμβολιασμοί από κινητά συνεργεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητές μονάδες θα βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά της Πιερίας, του Κιλκίς και της Ξάνθης για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης. Στη Βόρεια Ελλάδα ο Μ. Θεμιστοκλέους.

Τριήμερη επίσκεψη στο Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί από σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού και με στόχο την ενίσχυση του τείχους ανοσίας έναντι της νόσου Covid-19. Ο κ. Θεμιστοκλέους θα επισκεφθεί περιοχές της Μακεδονίας και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με υγειονομικούς, καθώς και με φορείς της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο τις προωθούμενες ενέργειες για την εντατικοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, κινητά συνεργεία της επιχείρησης «Ελευθερία» εξορμούν σε απομακρυσμένα χωριά της Β. Ελλάδας από σήμερα έως και 14 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σήμερα οι κινητές μονάδες θα βρίσκονται σε απομακρυσμένα χωριά της Πιερίας, του Κιλκίς και της Ξάνθης:

Πιερίας (Πλαταμώνας 8:00-9:30, Δίον 10:00-11:30, Καλλιθέα 12:00-13:30, Κορινός 14:00-15:30, Μεθώνη 16:00-17:30),

(Πλαταμώνας 8:00-9:30, Δίον 10:00-11:30, Καλλιθέα 12:00-13:30, Κορινός 14:00-15:30, Μεθώνη 16:00-17:30), Κιλκίς (Αξιούπολη 9:00-9:45, Νέο Αγιονέρι 10:15-11:00, Μικρόκαμπος 11:15-12:00, Νέα Σάντα 12:20-13:15, Μεγάλη Βρύση 13:30-14:00, Χέρσο 14:15-14:45, Μουριές 15:10-16:00),

(Αξιούπολη 9:00-9:45, Νέο Αγιονέρι 10:15-11:00, Μικρόκαμπος 11:15-12:00, Νέα Σάντα 12:20-13:15, Μεγάλη Βρύση 13:30-14:00, Χέρσο 14:15-14:45, Μουριές 15:10-16:00), Ξάνθης (Μαγικό 9:00-9:45, Σέλερο 10:00-11:00, Δροσερό 11:15-12:30, Σμίνθη 13:00-14:00, Κένταυρος 14:30-16:00).

Ο ΓΓ ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους κάλεσε τους ανεμβολίαστους πολίτες και τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να επισκεφθούν τις Κινητές Μονάδες, ακόμα και αν δεν θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά θα είναι εκεί το υγειονομικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να συζητήσει μαζί τους, να λύσει οποιεσδήποτε απορίες έχουν και είναι δική τους απόφαση αν θέλουν να εμβολιαστούν ή όχι.

Οι επισκέψεις των κινητών μονάδων θα συνεχιστούν την Τετάρτη, σε Δράμα και Πέλλα και την Πέμπτη σε απομακρυσμένα χωριά της Φλώρινας και των Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: ύποπτος φάκελος με σκόνη προκάλεσε πανικό

The Guardian - Καρκίνος: Νέα θεραπεία μπορεί εξαφανίσει τους όγκους στο κεφάλι και το λαιμό

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 178 σημεία