Κοινωνία

Διόνυσος: ύποπτος φάκελος με σκόνη προκάλεσε πανικό

Συναγερμός στις Αρχές για τον ύποπτο φάκελο. Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η 1η ΕΜΑΚ. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Διόνυσο όταν ένας άνδρας εντόπισε στο γραμματοκιβώτιό του έναν ύποπτο φάκελο με σκόνη.

Πρόκειται για έναν μηχανολόγο μηχανικό που ανοίγοντας την αλληλογραφία του εντόπισε τον εν λόγω φάκελο, ο οποίος περιείχε άλλους δύο φακέλους εντός του, ο ένας εκ των οποίων είχε ένα σακουλάκι με σκόνη.

Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές και στο σημείο έφθασαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ με ακόμα πέντε πυροσβέστες και όχημα περισυλλογής χημικών.

Μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών γα την περισυλλογή επικίνδυνου υλικού, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3.00 το πρωί η ειδική συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο ραδιενεργό υλικό, αλλά απαντήσεις θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας ύποπτος φάκελος με σκόνη αναστατώνει κάτοικο της περιοχής του Διονύσου.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ενεργειών για την περισυλλογή επικίνδυνου υλικού, ολοκληρώθηκε η συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2021





