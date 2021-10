Οικονομία

Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Οι Κυριακές με ανοιχτά τα καταστήματα

Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις.

Την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου ξεκινούν οι ενδιάμεσες χειμερινές εκπτώσεις 2021 και θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες.

Οι οδηγίες των εμπορικών συλλόγων προς τα μέλη τους προβλέπουν ότι κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία του ποσοστού της έκπτωσης.

Οι Κυριακές με ανοιχτά καταστήματ

Στις 7 Νοεμβρίου 2021

Στις 12 Δεκεμβρίου 2021 και

Στις 19 Δεκεμβρίου 2021