Life

“The 2Night Show” - Αιμίλιος Χειλάκης: Οι “Άγριες Μέλισσες”, ο Παπανδρέου και το πουρμπουάρ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «κακός» Ακύλας μιλά για τον ρόλο - πρόκληση που δεν μπορεί να τον αγαπήσει και για την εποχή που δούλευε ως σερβιτόρος και το πουρμπουάρ που του άφηνε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν καλεσμένος στο «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο «κακός» Ακύλας των «Άγριων Μελισσών», που επέστρεψε στην τηλεόραση μετά από 11 χρόνια, μιλά για τον ρόλο - πρόκληση στην καθηλωτική σειρά του ΑΝΤ1 που, αν και του αρέσει να υποδύεται, δεν μπορεί να τον αγαπήσει και για την εποχή που δούλευε ως σερβιτόρος και το πουρμπουάρ που του άφηνε ο Ανδρέας Παπανδρέου.

«Αυτό που συμβαίνει με τον ρόλο μου ως Ακύλας Μεγαρίτης είναι ότι παίζω έναν ρόλο που δεν μπορώ να αγαπήσω με τίποτα. Απέχει παρασάγγας όχι μόνο ιδεολογικά αλλά και κοινωνικά, σαν σύζυγος, σαν φίλος, σαν πατέρας. Αυτό όμως που νομίζω ότι διαφέρω και σιχαίνομαι σε αυτόν τον χαρακτήρα, με βοηθά να το φτιάξω και να σας το δείξω» ανέφερε ο ηθοποιός.

Όσο για το πώς πετυχαίνει να παίξει έναν ρόλο που δεν αγαπάει ο Αιμίλιος Χειλάκης είπε:

«Αυτή είναι η δουλειά μου. Οι ηθοποιοί έχουμε τεχνικές για να σας δείχνουμε ότι συμβαίνει κάτι. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σας το δείχνουμε συνεχώς, είναι αδύνατο ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις και με ένα καθημερινό σίριαλ».

Ο σερβιτόρος Χειλάκης και το πουρμπουάρ του Παπανδρέου

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε και για την εποχή που δούλευε σερβιτόρος στο King George στο Σύνταγμα, στο οποίο σύχναζε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου

«Ήμουν 15 ετών, δούλευα στο King George στο Σύνταγμα. Κάποια στιγμή ήμουν βοηθός σερβιτόρου στο Tudor Hall και ερχόταν όλο το υπουργικό συμβούλιο και ο Ανδρέας Παπανδρέου» ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Μπορεί να μην πλήρωνε, γιατί πλήρωνε το γραφείο του κόμματος, αλλά άφηνε πολύ καλό πουρμπουάρ σε όλους τους σερβιτόρους. Δεν το έκανε επιδεικτικά. Τα άφηνε και τα μοιραζόμασταν οι σερβιτόροι» πρόσθεσε.

Νέα Σμύρνη: τροχαίο με ανατροπή οχήματος (εικόνες)

Διόνυσος: ύποπτος φάκελος με σκόνη προκάλεσε πανικό

Εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Οι Κυριακές με ανοιχτά τα καταστήματα