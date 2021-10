“The 2Night Show” - Κουτσαβάκης: Το κορονοπάρτι, το πρόστιμο και η έκπληξη (βίντεο)

Life

Ο viral ρεμπέτης που έγινε γνωστός του περίφημου κορονοπάρτι στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω καραντίνας, "εξομολογείται" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην παρέα του "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο ανατρεπτικός Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης) με το μπαγλαμαδάκι του.

Ο viral ρεμπέτης που έγινε γνωστός από τη διοργάνωση του περίφημου κορονοπάρτι στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω καραντίνας, και το οποίο στη συνέχεια το έκανε τραγούδι, πήγε στο στούντιο όπου τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ποιος ήταν, τελικά, αυτός που κάλεσε την αστυνομία για το κορονοπάρτι και εξηγεί γιατί δεν έχει πληρώσει, ακόμη, το βαρύ πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Τέλος, αναφέρει από πού εμπνεύστηκε την τελευταία του επιτυχία «Μ' απαγόρεψαν ρε μάγκες».

