Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: τροχαίο με ανατροπή οχήματος (εικόνες)

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, για άγνωστο ακόμα λόγο, με αποτέλεσμα εκείνο να ανατραπεί.

Έφθασαν αμέσως στο σημείο δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Υλικές ζημιές έχουν υποστεί κι άλλα οχήματα, που βρίσκονται σταθμευμένα στο σημείο του ατυχήματος.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός ενός ατόμου από ΕΙΧ όχημα έπειτα από ανατροπή του, επί της οδού Εφέσου, στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2021