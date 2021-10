Πολιτική

Πιερρακάκης: έρχεται η ψηφιακή ανανέωση διαβατηρίων

Τι είπε για το MyHealth app, τα 50 GB στους νέους και τις εκκρεμότητες του Gov.gr.

Έρχεται, έως το τέλος του 2021, η δυνατότητα ανανέωσης διαβατηρίων ψηφιακά, όπως ανακοίνωσε o Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι είναι θέμα μερικών εβδομάδων να υλοποιηθεί και αυτός ο στόχος, ενώ θέμα χρόνου είναι και η δυνατότητα το γνήσιο της υπογραφής να παρέχεται μέσω του Gov.g προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα αστυνομικά τμήματα.

Σχετικά με την εφαρμογή MyHealth τόνισε ότι παρέχει στους πολίτες πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών τους.

"Την πιστεύουμε πολύ ως εφαρμογή, γιατί ο φάκελος υγείας πρέπει να γίνει ψηφιακός. Στο σύστημα της συνταγογράφησης είχαν πρόσβαση μόνο οι γιατροί. Δεν είχαμε όμως εμείς πρόσβαση στα δεδομένα μας. Πλέον όμως έχουμε μέσω αυτής της εφαρμογής" είπε χαρακτηριστικά. "Δημιουργήσαμε αυτή την εφαρμογή για να βλέπει ο κάθε πολίτης όχι μόνο τη συνταγογράφηση του αλλά και να λαμβάνει ιατρικές βεβαιώσεις. Όποιος για παράδειγμα χρειαστεί βεβαίωση για το γυμναστήριο, μπορεί να τη βρει εκεί" πρόσθεσε ο υπουργός.

"Είναι πολύ σπουδαίο για το ΕΣΥ να έχει αυτόν τον φάκελο και για τους πολίτες να έχουν ιδιοκτησία στα πράγματα που τους αφορούν" σημείωσε και εξήγησε ότι δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, καθώς υπάρχουν οι απαραίτητες δικλείδες. Έκανε δε γνωστό ότι στην πορεία θα προστεθούν στην εφαρμογή πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εξετάσεις που έχουν γίνει σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα freedom pass data που αφορά σε πακέτο δεδομένων μεγέθους 50GB στους νέους 15-17 ετών που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Έκανε γνωστό ότι με το άνοιγμα της πλατφόρμας έγιναν 14.000 αιτήσεις και έχουν ήδη πιστωθεί τα 50 GB σε 11.000 παιδιά!

Τέλος για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας των 50 και άνω με την αναμνηστική δόση τόνισε ότι 130.000 πολίτες έσπευσαν να εμβολιαστούν, σημειώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επανέλαβε μάλιστα ότι όσοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να απευθυνθούν στα φαρμακεία.

