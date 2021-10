Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Αεροδιακομιδή για 16χρονο με σπάνια ασθένεια στη Γερμανία (εικόνες)

“Γέφυρα” ζωής για έναν 16χρονο στήθηκε στο αεροδρόμιο της Αράξου, με τις εικόνες να προκαλούν συγκίνηση!

Γέγυρα ζωής στήθηκε μεταξύ Πάτρας και Γερμανίας για έναν 16χρονο. Η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με τις εικόνες στο αεοδρόμιο Αράξου να προκαλούν συγκίνηση.

Ο Γιάννης νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών αλλά η αντιμετώπισή του απαιτούσε εξειδικευμένο χειρουργείο που δεν πραγματοποιείται στη χώρα μας. Ετσι ο υπεύθυνος της Μονάδας Ανδρέας Ηλιάδης, ήρθε σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας οι οποίες ενέκριναν τη μεταφορά του μικρού ασθενή στο Βερολίνο.

Έτσι χθες το πρωί (11-10-2021) από το αεροδρόμιο του Αράξου και με αεροσκάφος που διατέθηκε από την πολιτεία, εξαμελής ομάδα γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ συνόδευσε τον Γιάννη στο Βερολίνο όπου τον παρέλαβε η ομάδα της Πανεπιστημιακής Κλινικής του χειρουργείου.

«Ο Γιάννης μας αντιμετωπίζει μία αγγειακή δυσπλασία η οποία βρίσκεται στο στέλεχος του εγκεφάλου. Είναι μία πολύ σπάνια νόσος που απαιτεί και εξειδικευμένο χειρουργείο. Ευτυχώς τα καταφέραμε και εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα της μεταφοράς του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Η αεροδιακομιδή έγινε στο πλαίσιο άριστης συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων» είπε ο κ. Ηλιάδης.

Όπως ο ίδιος περιέγραψε: «Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με κινητή Μονάδα φτάσαμε στον Αραξο και από εκεί με αεροπλάνο που διαμορφώθηκε για τον σκοπό αυτό φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου όπου ο μικρός Γιάννης παραδόθηκε με ασφάλεια διασωληνωμένος σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής στους Γερμανούς συναδέλφους. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του τοπικού ΕΚΑΒ αλλά και του κεντρικού».

Στην ιδιαίτερα αυτή δύσκολη αποστολή συμμετείχαν έξι συνολικά επαγγελματίες υγείας οι οποίοι κατάφεραν να τη φέρουν εις πέρας με επιτυχία και να αποδείξουν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή και να αποδείξουν ότι οι λειτουργοί το δημόσιου συστήματος υγείας κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τη ζωή των ασθενών τους.

