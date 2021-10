Αλεξανδρούπολη: άταφος επί μήνες... ελλείψει χρημάτων

Παράξενα

Στο Νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης παραμένει για πάνω από δύο μήνες η σορός ενός άνδρα, καθώς δεν έχει βρεθεί κονδύλι για την κηδεία του!

Για το θέμα ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης ο Διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος δηλώνει "συγκλονισμένος".

Σύμφωνα με τον κ.Ρούγο, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στον αύλειο χώρο του κτιρίου του ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης και ήταν κάτοχος δελτίου αιτούντος Διεθνούς Προστασίας. Δεν έχει συγγενείς ώστε να μεριμνήσουν για τα περαιτέρω, με αποτέλεσμα να βρίσκεται για καιρό στο νεκροτομείο.

Ο διοικητής του νοσοκομείου ζητά να μάθει αν θα μεριμνήσει ο δήμος για τα έξοδα ταφής του άστεγου, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι έχει αποστείλει σχετικό έγγραφο στις 6 Οκτωβρίου 2021, χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

Τέλος, ζητά απάντηση για το αν τελικά ο δήμος Αλεξανδρούπολης θα αναλάβει την εν λόγω δαπάνη, έτσι ώστε αν λάβει αρνητική απάντηση να απευθυνθεί στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Αναλυτικά η επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα ότι στο νεκροτομείο του Π.Γ.Ν.Α. ήδη από τις 12-8-2021 παραμένει η σορός του Τ.Β. του ΑΙ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο Τ.Β. του ΑΙ ήταν άστεγος, οικονομικά αδύναμος, χωρίς οικογενειακό – υποστηρικτικό περιβάλλον και κάτοχος δελτίου αιτούντος Διεθνούς Προστασίας και εξ αυτού δεν υπάρχει συγγενικό περιβάλλον που να μπορεί να καλύψει τις δαπάνες ταφής του και να μεριμνήσει για τα σχετικά. Θεωρώ αδιανόητο στις μέρες μας να μην μπορεί να ταφεί ένας νεκρός και να παραμένει η σορός του στο νεκροτομείο επί μήνες, τη στιγμή που η Πολιτεία έχει μεριμνήσει και έχει θεσπίσει νόμο για την κάλυψη των σχετικών δαπανών σε αυτές τις περιπτώσεις από τον Δήμο.

Γι’ αυτό και ως Διοικητής του Π.Γ.Ν.Α. απέστειλα έγγραφο σε εσάς στις 6-10-2021 , γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακατέχει σε τέτοια θέματα και με την ελπίδα ότι με τη δικιά σας παρέμβαση, θα δοθεί τελικά λύση επί του θέματος, αλλά όπως με ενημερώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μας η σορός εξακολουθεί να βρίσκεται στο νεκροτομείο μας. Παρακαλώ και προσωπικά να με ενημερώσετε για το εάν τελικά θα μεριμνήσετε για την ταφή του νεκρού αυτού καθώς επίσης και να διερευνήσετε τυχόν ευθύνες υπαλλήλων σας για την κωλυσιεργία αυτή.

Σε περίπτωση όμως που το ως άνω συμβάν προέκυψε λόγω αδυναμίας του Δήμου να ανταποκριθεί σε αυτή τη δαπάνη, πρέπον θα ήταν να ενημερωθούμε και εγγράφως ούτως ώστε να απευθυνθούμε στην Περιφέρεια”.

