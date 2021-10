Life

“Το Πρωινό” - Πιπιλή: σε όλες “σήκωσαν” ή πήγαν να ”σηκώσουν χέρι” (βίντεο)

Τι λέει για τις γυναικοκτονίες, γιατί χαρακτηρίζει “φρικαλέα αποκάλυψη” τις καταγγελίες σε βάρος ηθοποιών και τι λέει για την προσωπική της ζωή.

«Ο έρωτας στην ζωή μου έπαιξε τον… φυσιολογικό ρόλο», είπε η δημοσιογράφος και βουλευτής της ΝΔ, Φωτεινή Πιπιλή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προσθέτοντας «ήμουν παντρεμένη για 10 χρόνια, δεν είναι μικρό διάστημα».

Όπως ανέφερε η Φωτεινή Πιπιλή, «μικρές πολυτέλειες επιτρέπω στον εαυτό μου: τα ρούχα, τα κοσμήματα, τα ταξίδια. Εγώ έχω ακόμη το κουμάντο και αν κάπου ξεφύγω, μπορώ μετά 4-5 μήνες να κάτσω “κοτούλα”».

Για την φωνή της και την ιδιαίτερη χροιά και γενικώς τον τρόπο ομιλίας της είπε ότι στην αρχή της πορείας της ήταν «το 80% της καριέρας μου», ενώ ανέφερε ότι κάθε άλλο παρά την ενόχλησε η σάτιρα επ΄ αυτού από τον Τάκη Ζαχαράτο.

Σχολιάζοντας το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες για ανθρώπους του Θεάτρου, η βουλευτής της ΝΔ είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως «ήταν φρικαλέα αποκάλυψη για ανθρώπους πολύ δημοφιλείς ότι ο καλός και επιτυχημένος μπορεί να κάνεις το απεχθέστερο πράγμα. Τα έχεις όλα. Είναι δυνατόν; Με σόκαρε».

Για τα φαινόμενα γυναικοκτονιών και κακοποίησης γυναικών, η Φωτεινή Πιπιλή είπε «Όταν το παιδί, το αγόρι, μεγαλώνει με την λογική της ιδιοκτησίας, θα είναι μελλοντικά της λογικής “δεν με θέλεις, σε σφάζω”. Όλες μας έχουμε αντιμετωπίσει άνδρες που σήκωσαν ή προσπάθησαν να σηκώσουν χέρι. Τέτοιον άνδρα τον πετάς στα σκουπίδια».





