“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της Τρίτης και η συνάντηση Δούκα - Νικηφόρου (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 και μάθετε spoiler για όσα θα γίνουν ανάμεσα σε Πηνελόπη και Κορίνα.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Το απόσπασμα περιελάμβανε την «δυνατή» σκηνή της συνάντησης του Νικηφόρου με τον Δούκα και την Μυρσίνη Σεβαστού, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Βαγγέλης Περρής, κάνοντας spoiler για εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, είπε ότι θα υπάρξει μια εκρηκτική σκηνή ανάμεσα στην Κορίνα Μεγαρίτη, αρραβωνιαστικιά του Μελέτη, με την Πηνελόπη, η οποία θα την ενημερώσει για γεγονότα του παρελθόντος, που εκείνη αγνοούσε.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Ελένη ανακρίνεται στην Ασφάλεια από τον Ντούνια, που θέλει να την εκφοβίσει. Οι αδελφές της ζητάνε τη βοήθεια του Ζάχου, που υποψιάζεται πως πίσω από τη σύλληψη κρύβεται ο Ακύλας. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Δρόσω πως μπήκε στην ΕΑΚ με τον Πέτρο.

Η δίκη συνεχίζεται με την Πηνελόπη να καταθέτει εναντίον του πατέρα της, κατηγορώντας τον και για τον φόνο του Αλέξη. Ο Δούκας, καταρρακωμένος από τις επιθέσεις των παιδιών του, δείχνει παραιτημένος παρά τις προσπάθειες της Μυρσίνης και του Θανόπουλου να συνεχίσει να παλεύει. Ο Λάμπρος ψάχνει τρόπο να στείλει γράμμα στην Ελένη και ο Αντώνης θα βρει το κατάλληλο άτομο να τους βοηθήσει.

Η Ζωή γνωρίζει τις γυναίκες του χωριού που δεν την καλοβλέπουν, ειδικά όταν η Αιμιλία ρίχνει συνέχεια λάδι στη φωτιά. Ο Κυριάκος ζητά τη βοήθεια του Ακύλα για τον Μπάμπη. Ο Λευτέρης διαβεβαιώνει τη Δρόσω πως ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τη σύλληψη του Λάμπρου.

Θα ζητήσει και η Ελένη τη βοήθεια του Ακύλα; Η κατάθεση της Ασπασίας Μπαλοδήμου, ερωμένης του Αχιλλέα, ανατρέπει τα δεδομένα της δίκης.

