Κοινωνία

Δολοφονία Καρέλι: Στο εδώλιο οι σωφρονιστικοί για τoν βασανισμό του βαρυποινίτη

Δεκατρείς σωφρονιστικοί κατηγορούνται ότι βασάνισαν μέχρι θανάτου τον κρατούμενο Ιλί Καρέλι για να τον "τιμωρήσουν" γιατί είχε δολοφονήσει συνάδελφό τους.

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβιώνει η πολύκροτη υπόθεση θανάτου του αλβανικής καταγωγής κρατούμενου Ίλι Καρέλι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις φυλακές Νιγρίτας, τον Μάρτιο του 2014, ύστερα από βασανιστήρια που κατηγορούνται ότι τού προκάλεσαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι για να τον «τιμωρήσουν», επειδή είχε δολοφονήσει συνάδελφό τους στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου κρατείτο ο βαρυποινίτης πριν μεταχθεί στις Σέρρες.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται 13 (πρώην) σωφρονιστικοί υπάλληλοι της Νιγρίτας, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από 5 έως 7 έτη, ενώ ένας εξ αυτών σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή. Όλοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι ενόψει της δίκης στο Εφετείο, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Κατά την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις, δηλώνοντας αθώοι. Η αποδεικτική διαδικασία ξεκίνησε με την εξέταση μαρτύρων του κατηγορητηρίου.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει ένοχους τους κατηγορούμενους για τέλεση βασανιστηρίων, από τα οποία προκλήθηκαν βαριές σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ο θάνατος του 42χρονου κρατούμενου προκλήθηκε ύστερα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, η έναρξη του οποίου τοποθετείται χρονικά πριν από την άφιξή του στις φυλακές Νιγρίτας

