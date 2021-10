Κόσμος

Κατσίφας: το Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου απέρριψε το πόρισμα για αυτοχειρία

Το Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου ζητά μέσα σε δύο μήνες να ολοκληρωθούν κάποιες πρόσθετες ενέργειες για το περιστατικό.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να υποβληθεί το σχετικό πόρισμα στο Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Το Δικαστήριο απέρριψε το Εισαγγελικό πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας.

Ο 35χρονος ομεγενής είχε έντονο επεισόδιο με αστυνομικούς στο χωριό Βουλιατράτες. Για να τους ξεφύγει διέφυγε με το καλάσνικοφ στα χέρια. Κρύφτηκε στο βουνό και μερικές ώρες αργότερα έγινε γνωστό πως έχασε τη ζωή του σε συμπλοκή, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Πριν δύο ημέρες αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης αποκάλυψαν πως το εισαγγελικό πόρισμα μιλά για αυτοκτονία ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από την οικογένειά του.

Με το πόρισμά του ο εισαγγελικός λειτουργός ζητούσε να τερματιστούν οι όποιες έρευνες για τις συνθήκες θανάτου. Μάλιστα γίνεται λόγος πως ο Κατσίφας έβαλε τέλος στη ζωή του για να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών.

Το Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου ζητά μέσα σε δύο μήνες να ολοκληρωθούν κάποιες πρόσθετες ενέργειες για το περιστατικό και να κατατεθούν τα σχετικά αποτελέσματα.

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα παρακολουθεί στενά την υπόθεση του ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα, ενημερώνουν διπλωματικές πηγές. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχει εκδοθεί τελική απόφαση από το αρμόδιο δικαστήριο».

