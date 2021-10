Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία - Θεσσαλονίκη: Φρίκη στα αρχεία 36χρονου

Είχε στον υπολογιστή 337 αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι Αρχές.

Πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ότι κατείχε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατόπιν έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «UNCOVERII», η οποία εντάσσεται στις προληπτικές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η πολύμηνη διαδικτυακή έρευνα οδήγησε στα ίχνη του 36χρονου, ο οποίος, κάνοντας χρήση τουλάχιστον 17 διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών, κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό τουλάχιστον 337 αρχεία με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων. Ακολούθησε επιτόπια έρευνα στο σπίτι του, κατά την οποία κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα sim, ενώ βρέθηκε πλήθος αρχείων, με φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου που απεικονίζουν ανήλικους.

Όλα τα παραπάνω ψηφιακά πειστήρια κατασχέθηκαν και απεστάλησαν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

