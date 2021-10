Συνταγές

Γιουβαρλάκια κοκκινιστά σούπα από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας παρουσιάζει μια ιδιαίτερη συνταγή – παραλλαγή του αγαπημένου φαγητού.

Γιουβαρλάκια κοκκινιστά με λαχανικά ετοίμασε ο σεφ στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Συρίγος, «θα ξετρελαθείς με την γεύση και τα χρώματα των λαχανικών στο πιάτο», που είναι το ιδανικότερο πιάτο για τις κρύες και βροχερές μέρες!

Ο σεφ της εκπομπής μοιράστηκε και μυστικά για την σούπα, που είναι όπως είπε ουσιαστικά μια συνταγή για σούπα με μοσχάρι και λαχανικά, σαν «την παραδοσιακή κοκκινιστή σούπα της γιαγιάς».

Συστατικά για γιουβαρλάκια κοκκινιστά

Για τα γιουβαρλάκια

650 γρ μοσχαρίσιος κιμάς

1 αυγό

1 ξερό λευκό κρεμμύδι

3 κ.τ.σ μαϊντανό

120 γρ ρύζι καρολίνα

3 κ.τ.σ ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι

Για την σούπα

1 ξερό λευκό κρεμμύδι

1 ποτηράκι λευκό κρασί

3 τομάτες

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

5 κλωνάρια σέλερυ

3 καρότα

3 πατάτες

1 φύλλο δάφνης

2 κύβους ζωμό κοτόπουλο

800 ml νερό

1 κ.τ.γ ζάχαρη

αλάτι, πιπέρι

Η εκτέλεση της συνταγής

Για τον κιμά

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.

Σε ένα μπoλ βάζουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Πλάθουμε σε γιουβαρλάκια και τα βάζουμε στο ψυγείο για να σφίξουν.

Για την σούπα

Κόβουμε κυδωνάτες τις πατάτες, μεγάλα κομμάτια τα καρότα και αφαιρούμε τις ίνες από το σέλερυ και κόβουμε και αυτά σε μπαστούνια.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι.

Σβήνουμε με λευκό κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί, προσθέτουμε τον πελτέ τομάτας, τις τριμμένες τομάτες (χωρίς φλούδα),τη ζάχαρη και τη δάφνη.

Βάζουμε τους κύβους, το νερό και τα λαχανικά.

Όταν ψηθούν κατά το ήμισυ(μετά από 15λεπτά) προσθέτουμε τα κρύα γιουβαρλάκια, η ένταση της φωτιάς πρέπει να είναι μέτρια ώστε να μη σπάσουν τα γιουβαρλάκια.

Βράζουμε για ακόμη 15-20 λεπτά.

Σερβίρουμε σε ένα βαθύ πιάτο τα γιουβαρλάκια με τη σούπα και τα λαχανικά, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό, ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.