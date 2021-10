Οικονομία

Τουρισμός: Ο Κικίλιας προανήγγειλε δύο καμπάνιες

Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε τους τέσσερις πυλώνες της πολιτικής της κυβέρνησης για τον Τουρισμό.

Η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα είναι ακόμα ενεργή τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Βσίλης Κικίλιας σε παρέμβαση του σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν πάει στον αυτόματο πιλότο. "Ούτε πέρυσι πήγε. Έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια εν μέσω πανδημίας και προφανώς είναι η κοινή συνισταμένη της προσπάθειας των ξενοδόχων, των μεταφορών, των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν γύρω-γύρω από τα τουριστικά επαγγέλματα, των αεροπορικών εταιρειών, των tour operators, του τρόπου που διαφημίζεται η χώρα προς το εξωτερικό, των επισκεπτών, του βιώσιμου τουριστικού προϊόντος", ανάφερε ο κ. Κικίλιας.

Αναφερόμενος στην στρατηγική επικοινωνίας της χώρας σημείωσε ότι θα λάβουν χώρα δύο καμπάνιες φέτος. "Μία θα είναι τώρα, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο και θα έχει να κάνει με εναλλακτικούς προορισμούς, με προορισμούς που ενδεχομένως δεν είναι brand τουριστικοί καλοκαιρινοί, όπως και με το city brake με μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να στηρίξουμε και τα ξενοδοχεία τους τα οποία βλήθηκαν δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας. Τα εποχικά καταλύματα είχαν πιο προνομιακούς όρους μέσα σε μία εξαιρετική θερινή περίοδο που διανύσαμε και που ακόμα είναι ενεργή, καθώς μέχρι 16 Νοεμβρίου έχουμε πτήσεις σε Κέρκυρα, σε Ρόδο, σε Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε την κρουαζιέρα", σημείωσε. Για την δεύτερη μεγάλη καμπάνια, σημείωσε ότι αυτή θα γίνει Φεβρουάριο και Μάρτιο, όταν κλείνονται τα μεγάλα πακέτα για τον τουρισμό της θερινής περιόδου. Στόχος μας είναι ένα ολιστικό σχέδιο μίας συνολικής πολιτικής που θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και τους 12 μήνες του χρόνου, ανάφερε ο κ. Κικίλιας.

Στην παρέμβαση του, ο κ. Κικίλιας στάθηκε και στους πυλώνες της πολιτικής του υπουργείου για τον τουρισμό αναφέροντας: "Η υποστήριξη των υποδομών σε περιοχές και σε brand τέτοια, τα οποία ενδεχομένως κινδυνεύουν και πρέπει να υποστηριχθούν, με έναν βιώσιμο, οργανωμένο και δίκαιο τρόπο για να προστατεύσουμε τους κορυφαίους προορισμούς μας. Θα αναδείξουμε δευτερεύοντες προορισμούς με βάση τη στρατηγική μας. Είναι σαφές πλέον ότι τις ομορφιές της Ελλάδας είτε είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό, είτε είναι εναλλακτικός τουρισμός, θρησκευτικός, γαστρονομικός, οινοτουρισμός, τις παρακολουθεί όλος ο κόσμος και εν δυνάμει θα ήθελε να έρθει εδώ. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η δημιουργία μίας task force crisis management. Ένας υπηρεσιακός μηχανισμός για οτιδήποτε έκτακτο προκύπτει στον τουρισμό. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την οικονομία μας, πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται και να προασπίζει το τουριστικό προϊόν.Τρίτος πυλώνας η ψηφιοποίηση. Ψηφιακός ΕΟΤ, με ψηφιακό χάρτη τουρισμού, ακόμα και με ψηφιακά ΚΕΠ τουρισμού. Και ο τέταρτος έχει να κάνει με το upskilling και reskilling, δηλαδή την αναμόρφωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν, με τουριστική ακαδημία και πιο υψηλού επιπέδου και καλύτερα αμειβόμενα στελέχη.Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος με την προϋπόθεση ότι όλοι θα κινηθούμε στην ίδια συνισταμένη προβολής του τουριστικού προϊόντος, με ποιοτικό τουρισμό, αναβαθμισμένο, με περισσότερα έσοδα και θέσεις εργασίας. Θα δώσουμε μάχη για αυτό. Θα παλέψουμε αυτούς τους μήνες. Η δουλειά ενός υπουργού Τουρισμού είναι τώρα, το φθινόπωρο και το χειμώνα", ανάφερε ο υπουργός.

Στο μεταξύ ο κ. Κικίλιας έκανε εκτενή αναφορά και σε γενικότερα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας: "Η στρατηγική που έχει χαράξει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στιβαρή, είναι ενεργητική και έχει προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτό για το οποίο μιλούσαμε ή ευχόμασταν τα τελευταία χρόνια. Η κάθε χώρα διέπεται από ισχύ και συμφέρον. Ούτε μας μισούν, ούτε μας αγαπούν. Αυτό είναι η εξωτερική πολιτική. Η χώρα οφείλει να είναι ισχυρή. Για να μπορεί να είναι ισχυρή, πάντα σε ισορροπία με την κοινωνική πολιτική, με τη στήριξη της μεσαία τάξης, της μέσης ελληνικής οικογένειας, πρέπει να προχωρά και κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Πρέπει να έχει ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Η ελληνική κοινωνία δεν πίστωσε στην Αξιωματική Αντιπολίτευση την όποια αντίδραση, γιατί κανείς δεν μπορεί να υπερβεί την κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι όλοι θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Δεν έχουμε επιθετικές βλέψεις, δεν έχουμε κάποιον μεγάλο ιδεαλισμό. Βεβαίως, θέλουμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και αισθανόμαστε ότι στη διπλωματική διαπραγμάτευση, στην οικονομική διπλωματία, την εξωστρέφεια, παίζει ρόλο αν μια χώρα είναι ισχυρή ή όχι. Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Προέδρου Μακρόν και του Πρωθυπουργού και εν γένει μεταξύ των δύο Κρατών, που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο ξέρουμε και γνωρίζουμε χρόνια τώρα, είναι προς όφελός μας και βεβαίως και της Γαλλίας. Είναι πολύ ισχυρός σύμμαχός και εταίρος μας οι Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται να επαναβεβαιωθεί και αυτή η σχέση μας με μία συμφωνία. Φιλοδοξούμε να ζούμε ειρηνικά και να αναπτύσσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες, τουριστικές, περιβαλλοντικές με τέτοιο τρόπο που να μην ενοχλούμε κανέναν. Δεν παραχωρούμε όμως και δεν εκχωρούμε σε κανέναν, κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα", ανάφερε ο κ. Κικίλιας.

Αναφορικά με τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης, είπε πως "η στόχευση της ελληνικής Κυβέρνησης είναι να ευημερήσει η μέση ελληνική οικογένεια και να ορθοποδήσει μετά από δύο κρίσεις: Μία τεράστια κρίση περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών δέκα χρόνων και μία κρίση πανδημίας.Πολύ σωστά η Κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να υποστηρίξει και τα αδύναμα τα κοινωνικά τιμολόγια και νοικοκυριά ως προς το ενεργειακό και να εξοπλίσει και να θωρακίσει τη χώρα. Και ως απόρροια της πανδημίας της πολύ καλής διαχείρισης την οποία κάναμε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε, ειδικά στα πρώτα κύματα, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έμεινε όρθιο και πάλεψε μέσα στην κρίση και σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε κατά γενική ομολογία ένα από τα πιο σύγχρονα και επιτυχημένα εμβολιαστικά προγράμματα. Εξ αυτού μπορέσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο πακέτο που δόθηκε ποτέ από την Ευρώπη προς την Ελλάδα, το οποίο μαζί με τη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα, του ελληνικού Δημοσίου, με τα χρήματα τα οποία έρχονται και τα δάνεια, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 72 δισ. ευρώ. Είναι μια τεράστια ευκαιρία λοιπόν για όλους τους μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, εγχώριους και εξωχώριους επενδυτές να προχωρήσουμε, να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα. Εκεί που δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχαν οι πόροι στα χρόνια της κρίσης, να γίνουν επενδύσεις και αυτό να φτάσει στη μέση ελληνική οικογένεια, στο ελληνικό νοικοκυριό, σε ανθρώπους που δεν έχουν ή δεν μπορούν ενδεχομένως", σημείωσε.

Τέλος για τον εμβολιασμό τόνισε ότι "σε όλες τις χώρες του κόσμου, είναι κοινός τόπος ότι εκεί που προχωράει ο εμβολιασμός, φαίνεται αμέσως ότι ενεργοποιούνται η οικονομία, η κοινωνική ζωή, ο τρόπος με τον οποίον μπορούμε να κινούμαστε και αυτή είναι η προσπάθεια κάθε οργανωμένης Πολιτείας. Δεν ήμουν ποτέ της άποψης να κουνάμε το δάχτυλο στην ελληνική κοινωνία. Όμως, οφείλουμε, και ο καθηγητής Τσιόδρας το έχει κάνει αυτό κατ’ επανάληψη και πάντοτε με ένα μειλίχιο και ευγενή τρόπο, να μπορέσουμε να εξηγούμε σε όλους τους συμπολίτες μας με κατανοητό τρόπο, την ευεργετική δράση των εμβολίων, ώστε να ξεφύγουμε από αυτήν την πανδημία. Δεν υπάρχει κανένας συμπολίτης με τον οποίον δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Με όλους μπορούμε να συνομιλήσουμε και νομίζω ότι το αποδείξαμε αυτό εν μέσω της πανδημίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ό,τι και να ψήφιζε, απ’ όπου και αν εκπορευόταν, ήρθε να συμμαχήσει για το υπέρτατο αγαθό που είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής".

