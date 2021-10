Κοινωνία

Κρήτη - Σεισμός 6,3 Ρίχτερ: Τρόμος από την ισχυρή δόνηση (εικόνες)

Στον δρόμο βγήκαν έντρομοι οι κάτοικοι στην Κρήτη. Έχουν προκληθεί ζημιές, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας. 'Εκλεισαν τα σχολεία.



Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12.24 το μεσημέρι στην Κρήτη. Ο σεισμός ήταν και μεγάλης διάρκειας, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη ανησυχία, ενώ ο κόσμος βγήκε στο δρόμο.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ήταν εντάσεως 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 23 χλμ. Α της Ζάκρου. 6,4 ρίχτερ η ένταση του σεισμού σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ιδιαίτερα αισθητή σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη από την ισχυρή σεισμική δόνηση προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και το δημαρχείο έχει εμφανίσει ρωγμές από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Έκλεισαν τα σχολεία

Στο μεταξύ, έξω από τα σχολεία δημιουγήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς οι σχολικές μονάδες εκκενώθηκαν και ανάστατοι οι γονείς έσπευδαν να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση!

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου για τη λειτουργία των σχολείων, λόγω του νέου σημερινού σεισμού:

''Λόγω του μεγάλου μεγέθους του σεισμού αναμένονται πιθανότατα μεγάλοι μετασεισμοί. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών ενεργοποιώντας τα σχετικά Πρωτόκολλα. Τα ολοήμερα τμήματα για σήμερα δε θα λειτουργήσουν. Αναμένουμε απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη για τις επόμενες ημέρες.''

