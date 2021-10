Κοινωνία

Καιρός - “Μπάλλος”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Έρχεται η κακοκαιρία «Μπάλλος» με καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πού και πότε θα "χτυπήσει".

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Α. Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (12-10-2021) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και είναι πρόσκαιρα ισχυρές βαθμιαία θα περιοριστούν στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και από τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Β. Ένα νέο καιρικό σύστημα με το όνομα ΜΠΑΛΛΟΣ (BALLOS) θα προκαλέσει νέα κακοκαιρία στη χώρα από την Πέμπτη (14-10-2021) και από τα δυτικά - νοτιοδυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά :

1. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων από ισχυρούς ριπαίους ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία και από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία την υπόλοιπη χώρα.

Την Παρασκευή (15-10-2021) κακοκαιρία προβλέπεται αρχικά σε όλη τη χώρα, τα έντονα φαινόμενα όμως από τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Το Σάββατο (16-10-2021) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την ανατολική χώρα, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Τους θυελλώδεις νότιους ανεμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης (14-10-2021) θα επικρατήσουν

βόρειοι άνεμοι με την ίδια ένταση, ενώ την Παρασκευή (15-10-2021)οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

3. Την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τη βόρεια Ελλάδα κατά 6 με 7 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του φαινομένου θα γίνεται στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα τηςΕΜΥ(www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

