Σεισμός στην Κρήτη: Κατέρρευσε εκκλησάκι στον Ξηρόκαμπο (εικόνες)

Το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στον Ξηρόκαμπο, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τις πληγές της άρχισε να μετρά η Σητεία μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά της Ζάκρου.

Από τη σεισμική δόνηση προκλήθηκαν ζημιές, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι και το δημαρχείο Σητείας έχει εμφανίσει ρωγμές.

Παράλληλα, υπό την πίεση των Ρίχτερ κατέρρευσε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στον Ξηρόκαμπο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το μικρό εκκλησάκι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο σεισμός που έγινε έντονα αισθητός και είχε διάρκεια, προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα του Ξηρόκαμπου, καθώς έπεσαν ράφια και προϊόντα, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου Αλεξάνδρα Παπαθανασάκη, έχουν υπάρξει αναφορές για κατολισθήσεις βράχων σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Πηγή: cretalive.gr





