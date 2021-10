Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη - Παπαδόπουλος: Έξαρση στο ανατολικό σεισμικό τόξο

Τι είπε για την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου.



Για τον ισχυρό σεισμό 6,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη προκαλώντας νέα αναστάτωση στους κατοίκους, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο σημερινός σεισμός είναι σε διαφορετική εστία από αυτόν που έγινε στο Αρκαλοχώρι. Όπως είπε η εστία του νέου ισχυρού σεισμού εντοπίζεται κάτω από το Λασίθι και έγινε έντονα αισθητός στη Νότια Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Τόνισε ακόμα ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο παρατηρείται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. «Είναι σαφής η έξαρση στο ανατολικό τμήμα του σεισμικού τόξου», τόνισε και σημείωσε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. «Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες».

Αναφερόμενος και στον σεισμό στην Κάρπαθο που είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως είναι «μια ένδειξη οτι υπάρχει μια έξαρση του ανατολικού σεισμικού τόξου».

«Δεν υπάρχει ένδειξη για ισχυρότερο σεισμό», είπε τέλος ο κ. Παπαδόπουλος.

