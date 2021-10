Κοινωνία

Ναρκωτικά... μέσω ταχυδρομείου διακινούσε 24χρονος

Χειροπέδες σε αποστολέα και παραλήπτη.

Μέσω ταχυδρομείου διακινούσε ναρκωτικά ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη από δυνάμεις της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, ο νεαρός συνελήφθη ύστερα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, καθώς φέρεται ως αποστολέας φακέλου που περιείχε εξαρτησιογόνες ουσίες.

Τον φάκελο με τα ναρκωτικά εντόπισαν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, ενώ ως παραλήπτης του εμφανιζόταν άνδρας στην Κομοτηνή, που με τη σειρά του συνελήφθη από την αστυνομία.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 24χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

