Σεισμός στην Κρήτη: Αισθητός και στην Κύπρο

Εξέδωσε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας.

Ο ισχυρός σεισμός των 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, που συγκλόνισε το νησί και "ταρακούνησε" επίσης στα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο, αλλά και στη Σαντορίνη, έγινε αισθητός και στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κρήτη.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, «την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:24 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=6.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ».

Ο σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Κρήτης και 600 χιλιόμετρα δυτικά της Κύπρου, σημειώνει. Προσθέτει πως παρά τη μεγάλη απόσταση του επικέντρου από την Κύπρο, ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος του νησιού κυρίως από ενοίκους ψηλών κτιρίων.

Ο σεισμός αυτός εντάσσεται στα πλαίσια της σεισμικής δραστηριότητας του ανατολικού τμήματος του Ελληνικού Τόξου. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης", καταλήγει.

