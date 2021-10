Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο γρίπης: Αλήθειες και ψέματα για το τι πρέπει να φας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτρέπεται η ταυτόχρονη κατανάλωση αυγού και ψαριού με το εμβόλιο της γρίπης;

Πολλοί είναι εκείνοι που ρωτούν «τι δεν πρέπει να φάω» πριν ή μετά τον αντιγριπικό εμβολιασμό. Θα είμαστε σύντομοι. Δεν υπάρχει πουθενά το ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω κατανάλωσης κάποιων συγκεκριμένων τροφών όπως το αυγό ή το ψάρι.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ιεράπετρα: Θρήνος στην κηδεία της Νεκταρίας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο “Piero”

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω