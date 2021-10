Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Ο σεισμός σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους που πετάχτηκαν στους δρόμους. Σημειώθηκαν ζημιές. Προειδοποίηση για τσουνάμι.



Στους δρόμους βρήκαν έντρομοι οι κάτοικοι στην Κρήτη, οι οποίοι ταρακουνήθηκαν από τον μεγάλο σεισμό των 6,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ το μεσημέρι της Τρίτης.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο Ηράκλειο, καθώς είχε ένταση και διάρκεια, με συνέπεια να σκορπίσει πανικό και ανησυχία στους κατοίκους, που βγήκαν σε δρόμους, πάρκα και πλατείες.





Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη από την ισχυρή σεισμική δόνηση προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και το δημαρχείο έχει εμφανίσει ρωγμές από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Παράλληλα, υπό την πίεση των Ρίχτερ κατέρρευσε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, στον Ξηρόκαμπο.

Επίσης, μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μάλιστα, ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πάντως ότι έγινε ήδη ένα μικρό τσουνάμι, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις ακτές.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι ο σημερινός σεισμός είναι σε διαφορετική εστία από αυτόν που έγινε στο Αρκαλοχώρι. Όπως είπε η εστία του νέου ισχυρού σεισμού εντοπίζεται κάτω από το Λασίθι και έγινε έντονα αισθητός στη Νότια Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα. Τόνισε ακόμα ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο παρατηρείται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Μετά τον ισχυρό σεισμό τέθηκε σε εφαρμογή άμεσα το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη.

Έκλεισαν τα σχολεία

Στο μεταξύ, έξω από τα σχολεία δημιουγήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς οι σχολικές μονάδες εκκενώθηκαν και ανάστατοι οι γονείς έσπευδαν να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση!

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου για τη λειτουργία των σχολείων, λόγω του νέου σημερινού σεισμού:

''Λόγω του μεγάλου μεγέθους του σεισμού αναμένονται πιθανότατα μεγάλοι μετασεισμοί. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων να μεριμνήσουν για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών ενεργοποιώντας τα σχετικά Πρωτόκολλα. Τα ολοήμερα τμήματα για σήμερα δε θα λειτουργήσουν. Αναμένουμε απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη για τις επόμενες ημέρες."

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από την στιγμή του ισχυρού σεισμού:

Άν δείτε το βίντεο ο #σεισμός ήταν 6,4 ρίχτερ κράτησε περιπου 29 δευτερόλεπτα με συνεχείς αυξομειώσεις της έντασης του .

Είχα ένα ράπισμα μήκους 5 μέτρων στην αποθήκη του μαγαζιου

Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα. #κρητη #earthquake pic.twitter.com/xBNA0nLDIk — Μανόλης della Creta (@baxebanis) October 12, 2021





Φωτογραφίες: neakriti.gr, cretalive.gr





