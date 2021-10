Life

Μαραβέγιας - Σωτηροπούλου: Βόλτα στα σοκάκια της Ύδρας μετά το γάμο τους (εικόνες)

Με casual εμφάνιση και χαλαρή διάθεση οι νεόνυμφοι...

Ο πολιτικός γάμος του Κωστή Μαραβέγια και της Τόνιας Σωτηροπούλου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, στην Ύδρα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στο αγαπημένο του νησί, όπου κι επέλεξε να τελεστεί ο γάμος του, και μάλιστα σήμερα εθεάθη να κάνει μια χαλαρή βόλτα, με casual εμφάνιση…

