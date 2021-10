Πολιτισμός

Πρέβεζα: Ρωμαϊκή κεφαλή ανασύρθηκε από τη θάλασσα (εικόνες)

Το σπουδαίο εύρημα μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, όπου ξεκίνησαν άμεσα εργασίες αφαλάτωσης και συντήρησής του.

Κεφαλή αγάλματος ρωμαϊκών χρόνων ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας, σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, πρόκειται για εικονιστική κεφαλή αγάλματος, ρωμαϊκών χρόνων, πιθανότατα της περιόδου των Αντωνίνων ή των Σεβήρων (2ος - 3ος αι. μ.Χ.).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κεφαλή, κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο, είναι σχεδόν ακέραιη εκτός από τμήματα των βοστρύχων της κόμμωσης, τη μύτη, το δεξί αυτί καθώς και μικρό τμήμα του πηγουνιού, ενώ βρέθηκε εν μέρει καλυμμένη με θαλάσσιους οργανισμούς.

Η τοποθεσία υποδείχθηκε από τον κ. Δημήτρη Καραμανίδη, που ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, το οποίο και συγκάλεσε κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχε και αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Το κλιμάκιο παρακολούθησε την ανάσυρση και φρόντισε για τη μεταφορά του ευρήματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, όπου ξεκίνησαν άμεσα εργασίες αφαλάτωσης και συντήρησής του.

