Νίκαια: Κλεμμένο αυτοκίνητο με πάνω από 3 κιλά χασίς

Κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες ήταν γεμάτο ναρκωτικά.

Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης 3.294 γραμμαρίων βρέθηκε εντός κλεμμένου αυτοκινήτου στην περιοχή της Νίκαιας και κατασχέθηκε.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ύποπτο σταθμευμένο όχημα στην περιοχή της Νίκαιας, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, εντόπισαν το εν λόγω αυτοκίνητο και μετά από έρευνα στο εσωτερικό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 3.294 γραμμ.

Όπως διαπιστώθηκε από την περαιτέρω έρευνα, το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο και έφερε πλαστές πινακίδες.

Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζεται.

