Εμβολιασμός - Μητσοτάκης: Τρίτη δόση για τον Πρωθυπουργό (εικόνες)

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στους ανεμβολίαστους και όσους ετοιμάζονται για την αναμνηστική δόση του εμβολίου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Mega εμβολιαστικό κέντρο «Προμηθέας», όπου έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μόλις ολοκλήρωσα την 3η δόση του εμβολίου κατά του Covid-19, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών. Και θα παρακαλούσα όλες και όλους να κάνουν το ίδιο, είτε όσον αφορά την 3η δόση είτε πρωτίστως όσον αφορά αυτούς οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Διότι πια τα δεδομένα είναι τόσο εμφατικά που δεν επιτρέπουν καμία αμφισβήτηση ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου. Εννέα στους δέκα συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται και σήμερα διασωληνωμένοι είναι ανεμβολίαστοι και ένας πολύ μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας που χάνει τη ζωή του κάθε μέρα είναι και αυτοί ανεμβολίαστοι.

Ας ακούσουμε, επιτέλους, τους επιστήμονες. Ας δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Ας σπεύσουμε όλοι να εμβολιαστούμε για να αυξήσουμε κι άλλο τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας συνολικά. Να προστατέψουμε πρώτα και πάνω απ’ όλα τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε και το κοινωνικό σύνολο».

Μετά τον εμβολιασμό ο Πρωθυπουργός είχε σύντομη συνομιλία με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, για την προετοιμασία ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

