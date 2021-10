Πολιτική

Απελευθέρωση της Αθήνας: μήνυμα Σακελλαροπούλου για την 12η Οκτωβρίου (εικόνες)

Παρούσα στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 77ης επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη σήμερα το πρωί στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 77ης επετείου απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Σε δήλωσή της, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση της Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, μια λαμπρή και χαρμόσυνη ημέρα για το λαό μας. Η 12η Οκτωβρίου του 1944 υπήρξε ορόσημο ελπίδας και ανάτασης, σύμβολο εθνικής ενότητας και ομοψυχίας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μια ημέρα τιμής και μνήμης όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, αλλά και απερίφραστης καταδίκης για τους υποστηρικτές και τους νοσταλγούς του φασισμού και του ναζισμού».

