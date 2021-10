Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το Κυπριακό είναι κορυφαία εθνική προτεραιότητα

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε η ΠτΔ. Το μήνυμα στην Τουρκία.

Κορυφαία εθνική προτεραιότητα χαρακτήρισε τη λύση του Κυπριακού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυρπριακής Δημοκρατίας , Αννίτα Δημητρίου.

Από την πλευρά της η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «Ελλάδα και Κύπρος συνταυτίζονται αλλά και ακολουθούν μια άριστη κοινή πορεία συνεργασίας και σύμπλευσης για τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε».

Υποδεχόμενη την κ. Δημητρίου, η Ελληνίδα Πρόεδρος τόνισε ότι διμερείς επαφές μόνο θετικά μπορούν να προσφέρουν και ιδιαίτερα η διακοινοβουλευτική συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποσκοπεί και ενισχύει στον καλύτερο συντονισμό και αλληλοκατανόηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Σας καλωσορίζω θερμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Χαίρομαι που γνωριζόμαστε από κοντά και θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο νέο σας αξίωμα ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το οποίο και σας συγχαίρω.

Οι διμερείς επαφές μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούν να προσφέρουν κι αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε στην εξέλιξη των πραγμάτων. Ιδιαίτερα η διακοινοβουλευτική επικοινωνία είναι σημαντική γιατί αποσκοπεί και ενισχύει τον καλύτερο συντονισμό και την αλληλοκατανόηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων των δύο λαών.

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που έχουμε μια σειρά από προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως την υγειονομική κρίση, την οικονομία, τη μετανάστευση και φυσικά πάνω απ’ όλα το Κυπριακό ζήτημα. Αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα η ανάγκη επίλυσης με την αναζήτηση μιας συμφωνημένης λύσης για το Κυπριακό ζήτημα. Η Ελλάδα, όπως καλά γνωρίζετε και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά, θα συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια να αποκρούσουμε οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εκ μέρους της Τουρκίας, όπως δυστυχώς είδαμε πρόσφατα και στο θέμα των Βαρωσίων.

Νομίζω ότι η τακτική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη σειρά προκλήσεων στην οποία αναφέρθηκα. Και πάλι σας εύχομαι καλή επιτυχία και χαίρομαι που σας καλωσορίζω.

Αννίτα Δημητρίου: "Να είστε καλά κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή που σας βλέπω προσωπικά και πάλι, είχαμε συναντηθεί και στην Κύπρο. Είστε η πρώτη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και πέραν του συμβολισμού και επί της ουσίας όσον αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών, τις ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες, θεωρώ ότι είναι ένας μεγάλος συμβολισμός και ουσιαστικός.

Πρώτα να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μεγάλη τιμή. Ελλάδα και Κύπρος συνταυτίζονται αλλά και ακολουθούν μια άριστη κοινή πορεία συνεργασίας και σύμπλευσης για τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και σταθερότητα, ειδικότερα όσον αφορά το Κυπριακό, η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι εύκολες οι συγκυρίες τις οποίες διάγουμε με μια πιο έντονη και προκλητική Τουρκία η οποία προσπαθεί, συνεχώς να προβαίνει σε νέα τετελεσμένα, σε νέους τακτικισμούς. Εξάλλου είστε πολύ καλά ενήμερη όσον αφορά το ζήτημα για τα Βαρώσια, που αντιβαίνει κάθε νομιμότητας του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων όπως και κάθε αρχής.

Κι εμείς συνταυτιζόμαστε επί της αρχής, θεωρώ πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ που αναφέρετε την κοινοβουλευτική διπλωματία, η οποία δρα και λειτουργεί ενισχυτικά προς την κατεύθυνση των Κυβερνήσεων, προς την κατεύθυνση την κοινή, σε ότι αφορά ακριβώς σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να διασφαλίσουμε: το Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα το κοινό μέλλον, το μέλλον που αξίζει σε μάς και τα παιδιά μας.

Υποδέχθηκα την @AnnitaDemetriou και της ευχήθηκα κάθε επιτυχία στο νέο της αξίωμα ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της ????. Η ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος με την αναζήτηση μιας συνολικής και συμφωνημένης λύσης αποτελεί σταθερά κορυφαία εθνική προτεραιότητα. pic.twitter.com/msilr92dxs — President GR (@PresidencyGR) October 12, 2021

Εύχομαι και ελπίζω μέσα και από τη δική μας δράση, την κοινοβουλευτική, στον ρόλο που μας αναλογεί να μπορέσουμε πραγματικά να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια αλλά βεβαίως και από κοινού να αντιμετωπίσουμε και άλλες προκλήσεις τις οποίες έχουμε να διαχειριστούμε, όπως λόγου χάρη την περιβαλλοντική κρίση. Εξάλλου κι εδώ στην Ελλάδα είχατε βιώσει δύσκολες στιγμές όπως και στην Κύπρο είχαμε τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές πριν δύο μήνες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα, όπως επίσης και ζητήματα που αφορούν είτε το μεταναστευτικό είτε τα ανθρώπινα δικαιώματα είτε και τις ίσες ευκαιρίες. Οπότε πραγματικά είναι δική μου η τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά και σας ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία."

