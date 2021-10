Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Εδώλιο για 27 αρμόδιους ζητά ο εισαγγελέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωρεία λαθών, σύγχυση και ανετοιμότητα επέφεραν την τραγωδία, εκτιμά ο εισαγγελέας. Η πρόταση του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.



«Σύγχυση, ανετοιμότητα, αιφνιδιασμός και καθυστέρηση κινητοποίησης» των αρμοδίων επέφεραν το τραγικό αποτέλεσμα της εκατόμβης νεκρών από την πυρκαγιά στο Μάτι, σύμφωνα με την πρόταση παραπομπής συνολικά 27 αρμοδίων για πλημμεληματικές πράξεις που υπέβαλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιώργος Πολυκράτης προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή από υπόχρεο διά παραλείψεως και της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή από υπόχρεο διά παραλείψεως οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με την δικογραφία, για τους 102 νεκρούς και τους πάνω από 30 τραυματίες που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου 2018.

Ανάμεσα σε εκείνους που ο εισαγγελέας δείχνει εδώλιο είναι και η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου καθώς και τότε δήμαρχοι της περιοχής, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης και στελέχη της Υπηρεσίας, ο σημερινός αρχηγός της Πυροσβεστικής, τότε αρχηγός της ΕΜΑΚ Στέφανος Κολοκούρης και στελέχη του Σώματος, αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, αλλά και ο 70χρονος που προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Ο εισαγγελέας ζητά να απαλλαγεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο συγκυβερνήτης του συντονιστικού ελικοπτέρου.

Μέσα σε 680 σελίδες, ο κ. Πολυκράτης αφού αιτιολογεί γιατί οι κατηγορούμενοι πρέπει να δικαστούν για πλημμελήματα και όχι για κακουργήματα όπως είχε επανειλημμένα ζητήσει ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης που χειρίστηκε την υπόθεση, καταγράφει μία προς μία τις αιτίες που συνέδραμαν ώστε η καταστροφική πυρκαγιά να εξελιχθεί σε ανείπωτη τραγωδία.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Συνδυαζόμενες συγκλίνουσες αμελείς συμπεριφορές οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα», τονίζοντας λεπτομερώς όλες τις παραμέτρους, πράξεις και παραλείψεις των αρμοδίων πριν και κατά την εξέλιξη της φωτιάς, που επέδρασαν για όσα έγιναν την μοιραία ημέρα. Επισημαίνει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ότι έγινε «άστοχη αποτίμηση του μεγέθους του κινδύνου» και «καθυστέρηση διάγνωσης της κρισιμότητας της κατάστασης». Συνολικά, ο προτείνων εισαγγελικός υπογραμμίζει πως με το ξέσπασμα και την πορεία της φωτιάς:

Δεν υπήρξε η αναγκαία προληπτική εναέρια επιτήρηση

Υπήρξε ανεπαρκής κινητοποίηση των αρμοδίων

Δεν υπήρξε ορθή επιχειρησιακή διαχείριση των εναέριων μέσων και δεν διατέθηκαν όλες οι διαθέσιμες, καθώς είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στην Κινέττα, των επίγειων αλλά και εναέριων δυνάμεων.

Έγινε άστοχη αποτίμηση μεγέθους κινδύνου και υπήρξε καθυστέρηση διάγνωσης κρισιμότητας αλλά και εσφαλμένη επιχειρησιακή προτεραιότητα κατά την αντιμετώπιση πυλώνων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε μικρή χρονική απόσταση. Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό στην πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική καταγράφεται ανετοιμότητα και μη άμεση χρήση κάθε μέσου, δεδομένα που στοιχειοθετούν βαρύτατες αμέλειες των αρμοδίων που συντέλεσαν στο αποτέλεσμα της φωτιάς.

Όλες αυτές οι μη έγκαιρες δράσεις, οι άστοχες ενέργειες αλλά και οι παραλείψεις κάθε συναρμόδιου, κατά τον κ. Πολυκράτη «ανάγονται στη σύγχυση, έλλειψη σχεδιασμού συντονισμού και αναποτελεσματική συνεργασία των συναρμόδιων κρατικών αρχών που επέδειξαν ανετοιμότητα, αιφνιδιασμό και καθυστέρηση στην κινητοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων, αρχικά πρόληψης και ακολούθως περιστολής των τραγικών συνεπειών της φωτιάς (έγκαιρη εκκένωση οικισμών, απομάκρυνση και διάσωση πολιτών, άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης)».

Για την «επομένη της πυρκαγιά στο Μάτι» εκκρεμεί στην Εισαγγελία -πρόθεση της οποίας είναι να κριθεί γρήγορα η δικογραφία για τους υπαίτιους ώστε να υπάρξει ηθική δικαίωση αλλά και αποζημιώσεις για τα θύματα- μία ανοικτή ακόμη δικογραφία. Η δικογραφία αφορά τις καταγγελίες για προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών και την απόπειρα εκβίασης, από ανώτερο του, του στελέχους της Πυροσβεστικής που είχε οριστεί πραγματογνώμονας από τους εισαγγελείς που ερεύνησαν την υπόθεση.

Μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή της εντολέως του και άλλων 26 κατηγορουμένων για την τραγωδία από πυρκαγιά στο Μάτι, ο συνήγορος της Ρένας Δούρου, Θεόδωρος Σχινάς, αναφέρει σε δήλωση του: «Σήμερα βρισκόμαστε ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο της υπόθεσης, χωρίς να γνωρίζουμε αν και ποια πρόσωπα και για ποιες κατηγορίες τελικά θα παραπεμφθούν από το Δικαστικό Συμβούλιο. Η κ. Δούρου βρίσκεται στην διάθεση της Δικαιοσύνης από την πρώτη στιγμή, ώστε να συμβάλλει στην διερεύνηση της αλήθειας από όποια θέση κι αν της ζητηθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Θάλασσα Μαρμαρά: Η τοξική βλέννα επανήλθε (εικόνες)

Σεξουαλική παρενόχληση: Εισαγγελική έρευνα για διοικητή νοσοκομείου

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)