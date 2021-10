Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: το “καυτό” δεύτερο μέρος στο δελτίο της Τρίτης

Ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Θωμάς Γεράκης από την Marc, παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν μείζονα κοινωνικά προβλήματα και θέματα σχετικά με την πανδημία.

Απόψε, Τρίτη 12 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το β’ μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC.

Μία ημέρα μετά τα ευρήματα για την πολιτική σκηνή, την συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας και την διαγραφή Μπογδάνου, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που σχετίζονται με κοινωνία θέματα και ζητήματα γύρω από τον κορονοϊό, όπως:

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας;

Τι λένε για τις παρελάσεις;

Σε ποιον πολιτικό χώρο ανήκουν οι ανεμβολίαστοι;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

