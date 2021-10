Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν και την Τρίτη οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 3.065, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 602 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 439. "Έκρηξη" κρουσμάτων σημειώνεται και στην Λάρισα, καθώς το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 219 νέα κρούσματα αλλά και στην Μαγνησία, όπου εντοπίστηκαν 128.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το ιικό φορτίο στα λύματα διάφορων περιοχών.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: