“Game of Chefs”: 3η δοκιμασία αποχώρησης την Τρίτη (εικόνες)

Ακόμη μια δύσκολη “μαγειρική μάχη”, με την αδρεναλίνη στα ύψη, το βράδυ της Τρίτης, στον ΑΝΤ1.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στην 3η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από το «street food», νικήτρια ήταν η ομάδα του Άγγελου Λάντου με 6 ψήφους. Ακολούθησαν η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη με 4 και η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 1 ψήφο.

Απόψε, τα μέλη των δύο χαμένων ομάδων έρχονται αντιμέτωπα με την 3η ATOMIKH ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, που έχει και αυτή ως θέμα το «street food». Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να μαγειρέψουν 3 ευφάνταστα και νόστιμα πιάτα street food, εμπνευσμένα από τους ελληνικούς μεζέδες.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ που στη δοκιμασία της αποχώρησης γίνονται ξανά κριτές. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Ποιοι από τις δύο ομάδες δυσκολεύονται περισσότερο να βγάλουν πιάτο;

Δύο διαγωνιζόμενοι δεν θα καταφέρουν να βγάλουν πιάτο μέσα σε 1 ώρα. Θα αποχωρήσουν και οι δύο από το «Game Of Chefs», όπως πιστεύουν οι συμπαίκτες τους;

Τι πιστεύουν οι κριτές για τα πιάτα των διαγωνιζόμενων;

Ποιος θα κάνει το καλύτερο πιάτο;

Τι θα συμβεί στην αποχώρηση και γιατί το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

