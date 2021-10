Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 175 σημεία της χώρας

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Σε 175 σημεία ανά την επικράτεια μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν δωρεάν rapid test για κορονοϊό την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:00 -15:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων, 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-20:30. Δήμος Πυλαίας ,στο κοινοτικό κατάστημα Φιλύρου, Φίλυρο, 09:30 - 15:00. Δήμος Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00. Δήμος Θέρμης, κτίριο κοινότητας, Βασιλικά, 09:30-15:00. Δήμος Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφ. Στρατού 37, 09:30-15:00 Δήμος Χαλκηδόνας, αγροτικό ιατρείο, Ρήγα Φεραίου 78, Άγιος Αθανάσιος, 09:30-15:00 Δήμος Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφ. Στρατού 37, 09:30-15:00 Δήμος Αμπελοκήπων, Β' ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55, 09:00-15:00 Δήμος Σίνδου, Συνεδριακό κέντρο Σίνδου, Αλ. Παπάγου 7, 09:00-14:30 Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Γ ΚΑΠΗ Συκεών, Μεσολογγίου 54 και Περγάμου,09:30-15:00. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00. Άνω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 9:00 - 15:00. Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Άνδρος, Κ.Υ. Άνδρου, 09:00 Άνδρος, Κόρθι, 11:30 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Αγρινίου,οδός Παπαφλέσσα 5, Αγρίνιο, 08:30 -11:30 Αιτωλοακαρνανία Κοινοτικό Γραφείο Αγίου Κωνσταντίνου, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 61, Αγρίνιο, 08:30-13:30 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 08:00-15:00 Αιτωλοακαρνανία, Ναύπακτος, Κοινό Ίδρυμα Τσώνη, 09:00-14:00 Αργολίδα, Αίθουσα Δανάη- Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κοινοτικό Γραφείο Λάλουκα, Λάλουκας, 09:30-11:30 Αργολίδα, Πλατεία Νέας Κίου (ΚΑΠΗ), Νέα Κίος, 12:30-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρ?πολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00 Αρκαδία, Μελιγού (πλατεία), 9:00-11:00 Αρκαδία, Άγιος Ανδρέας (πλατεία), 11:30-15:00 Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-13:00 Άρτα, Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:30 Αχαΐας, Πάτρα, Εμπορικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 8:30-20:30 Αχαΐας, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Αίθουσα Μάνας και Παιδί, 09:00-15:00 Αχαΐας, Πάτρα, πλατεία Πυροσβεστίου, Κορίνθου 133, 09:00-14:30 Αχαΐας, Ριόλος, Κοινοτικό Γραφείο, 09:00-14:30 Βοιωτία, παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, Καραγιαννοπούλου 1, Λιβαδειά, 09:00- 14:00 Βοιωτία, Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, Θήβα, 09:00-15:00 Βοιωτία, νέο ΚΑΠΗ Σχηματαρίου, Σχηματάρι, 09:00- 13:00 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 08:30-16:00 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Δράμα, Κοινότητα Κεφαλάρι, 09:00-13:30 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Έβρος, Κοινοτικό Ιατρείο Άνθειας Αλεξανδρούπολης, 10:00-13:00 Έβρος, Περιφερειακού Ιατρείο Δ.Δ Τυχερού- Δήμος Σουφλίου, 09:30-13:30 Έβρος, Πάρκο Καρτάλη 3,Γεωρ. Καρτάλη 1-3, 09:00-15:00 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:00 - 16.00 Έβρος, Πλατεία Δασίου Ορεστιάδας, 09:30-13:00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Εύβοια, Κτελ Χαλκίδας, 09:00- 15:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμένας, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00- 14:00 Εύβοια, Περιφερειακό Ιατρείο Ερέτριας, 10:00-13:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,Ψαρών 2, 08.00-13.00 Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 09:00-15:00 Ηλείας, Γαστούνη, Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00-14:30 Ηλείας, Κυλλήνη, Δημαρχείο, 09:00-14:30 Ηλείας, Πύργος, Αποστολική Διακονία- πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Μητροπόλεως 9, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00 - 15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00 - 15:00 Ηράκλειο, Συντονιστικό κέντρο Αρκαλοχωρίου, 08:30 Ηράκλειο, Κλειστό γήπεδο Αρκαλοχωρίου, 08:00 Ηράκλειο, Εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, 10:00 Ηράκλειο, Μελεσες, 08:45 Ηράκλειο, Καταλαγαρι, 11:30 Ηράκλειο, Γαριπα, 09:30 Ηράκλειο, Δραπετι, 11:00 Ηράκλειο, Παρτιρα, 12:30 Ηράκλειο, Καλό Χωριό, 09:30 Ηράκλειο, Ζιντα, 11:00 Ηράκλειο, Άνω Πούλια, 10:00 Ηράκλειο, Κάτω Πούλια, 11:00 Ηράκλειο, Λευκοχώρι, 12:30 Ηράκλειο, Βιτσιλια, 09:30 Ηράκλειο, Γασι, 11:00 Ηράκλειο, Μουσουτα, 12:30 Θάσος, Κ.Υ. Πρίνου, 08:00-11:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες, 10:00-14:00 Ιωάννινα, Άγιος Ιωάννης, Δήμος Ζίτσας, Κοινοτικό Κατάστημα, 10:00-13:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Κάλυμνος, Λιμένας, 09:00-17:00 Καρδίτσα, Drive Through, Περιφερειακός Καρδιτσομάγουλας, 09:00-14:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-14:00 Καστοριά, Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Καστοριά, Λεωφόρος Κύκνων, 09:00-14:00 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:00-17:00 Κεφαλληνία, Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου, 08:00-16:00 Κιλκίς, Θεοδόσια, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-11:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-15:00 Κιλκίς, Μεγάλη Βρύση, Πολιτιστικός Σύλλογος, 09:00-11:00 Κιλκίς, Ριζανά, Δημοτικό Σχολείο, 12:00-14:00 Κιλκίς, Χωρύγι, Κοινοτικό Κατάστημα, 12:00-14:00 Κοζάνη, Κ.Υ. Κοζάνης, 08:15- 15:30 Κοζάνη, Λιβαδερό Κοζάνης, 10:00- 12:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον Πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, Δημοτικό κτίριο BEAU RIVAGE, Λουτράκι Ποσειδώνος και Ήρας 2, παραλία Λουτρακίου, 09:30-13:30 Κω, Επαρχείο, Ακτή Μιαούλη 2, 08:30-15:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 08:30-15:30 Λάρισα, Ελασσόνα, ΚΑΠΗ, 09:00-15:00 Λάρισα, Κ.Υ. Γόννων, 09:00-12:00 Λάρισα, Κτελ Λάρισας , 8:00-15:00 Λάρισα, Δημοτικό ωδείο, 08:00-16:00 Λάρισα, Κεντρική πλατεία, 08:00-16:00 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-16:00 Λάρισα, Πλατεία Ταχυδρομείου, 08:00-16:00 Λάρισα, Συκούριο, /Μουσική σχολή, 09:00-12:00 Λασίθι, ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, 09:00-17:00 Λέρος, Λακκί, Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-15:00 Λέσβος, πλατεία δημοτικού θεάτρου, 10:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Λήμνος, Μουσείο Μούδρου, Επαρχιακή οδος Μούδρου, 08:45 - 14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη Σ. & Χατζηαργύρη, 08:00 -16:00 Μαγνησία, Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Ιωλκού & Αναλήψεως, 08:00-14:00 Μαγνησία, Νέα Αγχίαλος, Δημαρχείο Νέας Αγχιάλου, 08:30-13:30 Μαγνησία, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 08:00-14:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα “Αλεξ. Κουμουνδούρος”, 08:30 - 15:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Κεντρική Αγορά, 08:30 - 14:00 Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:00 - 14:30 Μεσσηνία, Μελιγαλάς, Isobox Κέντρου Υγείας, 09:00 - 14:30 Μεσσηνία, Πύλος, Isobox Κέντρου Υγείας, 09:00 - 14:30 Μεσσηνία, Μεσσήνη, Κεντρική Πλατεία(ή ΚΑΠΗ Δήμου σε περίπτωση βροχής),08:30-15:00 Νάξος, Εκκλησία Αγ. Νικόδημου, Χώρα, 7:30-14:30 Ξάνθη, ISOBOX ΙΚΑ, Ανδρέου Δημητρίου 1, 08:30 - 14:30 Πάρος, Πλατεία Νάουσας 09:00-15:00 Πάτμος ,Σκάλα, Πνευματικό Κέντρο, Πάτμιον. 08:00-16:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-16:00 Πέλλα, Δημαρχείο Κρύας Βρύσης, Βασιλέως Παύλου 65, 09:00-14:00 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πιερία, Κ.Υ. Αιγινίου (09:00-13:00) Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00 Πρέβεζα, Πάργα, 09:00-13:30 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν Αγ. Γεωργίου, 09:00-14:00 Ροδόπη, Δημοτικό κτίριο Βενιζέλου , Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Ροδόπη, ΚΕΠ Οργάνης, Οργάνη, 10:00 - 13:00 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη, 10:00-15:00 Ρόδος, Πλατεία Κύπρου, Ρόδος, 08.30 - 15.00 Σάμος, Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου 08:00-14:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 09:00-15:00 Σκιάθος, Λιμένας, 08:00-14:30 Σύρος, Ερμούπολη, Αθλητικό κέντρο Δ. Βικέλας, 9:00-15:00 Τήνος, Κ.Υ Τήνου, 9:00-17:00 Τρίκαλα, Ε' ΚΑΠΗ Τρικάλων, 11:00-16:00 Τρίκαλα, Πλατεία Αηδόνας Καλαμπάκας, 11:30-12:30 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού,07:30-13:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας,08:00-11:00 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Ραχών, Χώρος Λαϊκής Αγοράς , Δήμος Στυλίδας, 09:00-12:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φλώρινα, Λαϊκή Αγορά Φλώρινας, 09:00-13:30 Φωκίδα, Δεσφίνα, αίθουσα γυμναστηρίου 09.00-13.00 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας,08.00-14.00 Χαλκιδική, Δημοτικό θέατρο Πολυγύρου, 09:00-15:00 Χαλκιδική, ΚΑΠΗ Νικήτης, 09:30-14:30 Χαλκιδική, πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 08:30-14:30 Χανιά, Πολιτιστικό κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-15:00 Χίος, πλατεία Βουνακίου, 08:30-15:00

