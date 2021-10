Αθλητικά

Super League 2: Νέα αναβολή για την πρεμιέρα

Δεν θα γίνει ούτε αυτό το Σάββατο η πρεμιέρα της Super League 2, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι φίλαθλοι των ομάδων της Super League 2, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ανακοίνωσε νέα αναβολή της πρεμιέρας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο (17/10). Η βιωσιμότητα των συμμετεχουσών ομάδων και οι διαδικασίες που χρειάζονται να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο λόγος της αναβολής, ενώ ορίστηκε επιτροπή, η οποία θα αιτηθεί άμεση συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν φλέγον θέμα για τη βιωσιμότητα των συλλόγων της Super League 2.

Αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση της Super League 2 αναφέρεται:

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, αναβάλλεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που ήταν προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου 2021. Η συγκεκριμένη ομόφωνη απόφαση κρίθηκε επιβεβλημένη από τους εκπροσώπους των 32 ΠΑΕ, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται να γίνουν, ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα στις ομάδες, με τη μορφή που έχει πλέον αποκτήσει η κατηγορία.

Ως εκ τούτου, επιτροπή -που ορίστηκε από το Δ.Σ. και στην οποία εκτός του προεδρείου θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Κούγιας, ΠΑΕ Κηφισιά κ. Πρίτσας, ΠΑΕ Ολυμπιακός ΣΦΠ Β΄ κ. Καραπαπάς, ΠΑΕ Παναθηναϊκός Β΄ κ. Παναγιωτίδης- θα ζητήσει ραντεβού με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας της χώρας, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Επίσης με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά οικίσκων που θα σταλούν στο Ηράκλειο Κρήτης και τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους στους δυο μεγάλους σεισμούς».

