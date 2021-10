Τοπικά Νέα

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κενό. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 86χρονος, ο οποίος έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στην οδό Κηφισίας, στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος, δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό ερευνάται από την Αστυνομία.

