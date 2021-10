Παράξενα

Βόλος: έσκισε τα λάστιχα από 36 αυτοκίνητα!

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ο άνδρας που…ξέσπασε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 36 σταθμευμένα αυτοκίνητα έβαλε στο μάτι ένας 60χρονος στον Βόλο και την νύχτα που πέρασε έσκισε τα λάστιχά τους, χωρίς λόγο και αφορμή.

Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα που πέρασε, στην οδό Ιωλκού, λίγο πάνω από τον Περιφερειακό του Βόλου.

Η Αστυνομία εξιχνίασε γρήγορα την υπόθεση, εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης προκάλεσε τις φθορές σε 36 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, τρυπώντας με αιχμηρό αντικείμενο τα δύο ελαστικά της εξωτερικής πλευράς των αυτοκινήτων, δηλαδή από όπου περνούσε και τον διευκόλυνε.

Πάνω στον 60χρονο δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι με το οποίο προκάλεσε τις φθορές στα αυτοκίνητα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης στην Αστυνομία, ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα του Βόλου.

