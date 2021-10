Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: σκηνές από τα γυρίσματα (εικόνες)

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, ενώπιον της κριτικής επιτροπής και ετοιμάζονται τα επεισόδια που σύντομα θα απολαύσουμε στις οθόνες μας.

Τα γυρίσματα του Νο1 επιτυχημένου ψυχαγωγικού format στον κόσμο συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς.

Ασυγκράτητοι περφόρμερ-διαγωνιζόμενοι, από 5 έως 70 χρονών, έρχονται από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, σε απρόσμενα σχήματα, αλλά και με μοναδικές εμφανίσεις, στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο», του ΑΝΤ1.

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα, είναι οι 4 κριτές σε μεγάλα κέφια, με χιούμορ, χημεία, λάμψη και συναίσθημα!

Νικόλας Ράπτης και Σταύρος Σβήγκος, είναι οι 2 παρουσιαστές με εκρηκτική διάθεση και ατάκα!

Όλοι ανεβαίνουν στην εντυπωσιακή σκηνή του βραβευμένου οικογενειακού σόου και το αποτέλεσμα θυμίζει ξέφρενο πάρτι.

Φέτος, το «Ελλάδα Έχεις ταλέντο» έχει θέαμα και συναισθήματα - κάθε προσπάθεια συγκινεί και ξεσηκώνει!

Όλα είναι έτοιμα για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ταξιδέψουμε, να γελάσουμε και να απολαύσουμε διαγωνιζόμενους που εκπλήσσουν με το ταλέντο τους και τις απρόσμενες εμφανίσεις τους.

#GGT - Κανένα ταλέντο δεν θα μείνει κρυφό!

Δείτε backstage φωτογραφικό υλικό, από τα πρώτα γυρίσματα του «Ελλάδα Έχεις ταλέντο» που έρχεται στον ΑΝΤ1.

