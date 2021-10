Life

“To Πρωινό” - Παπαθωμά: ο Γρηγόρης Πετράκος θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο (βίντεο)

Τι λέει για τις “Άγριες Μέλισσες”, το θέατρο, τον κορονοϊό και το εμβόλιο, αλλά και τις εμφανίσεις του αντιεμβολιαστή συζύγου της σε κλειστό χώρο εστίασης.

«Στο σχολείο ήμουν αγοροκόριτσο, πάντα ήμουν πειραχτήρι. Έχω ένα αγόρι 15 ετών και δύο κοριτσάκια 6 και 4 ετών. Το μικρότερο είναι καλό, είναι ήσυχο. Τα μικρά είναι πολύ κοντά, ενώ ο μεγάλος ενοχλείται και από την φασαρία που κάνουν οι μικρές», είπε η Θεοφανία Παπαθωμά, στην συζήτηση που είχε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Το Πρωινό», με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Για τον Γρηγόρη Πετράκο και την ενασχόληση του με το κόμμα του Γιώργου Τράγκα, η Θεοφανία Παπαθωμά είπε ότι πλησίασαν τον σύζυγο της «από πολλά κινήματα και εκείνος είπε ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό. Εγώ του είπα αν θέλει να εκφράζει πολιτικό λόγο, αυτό πρέπει να το κάνει μέσα στην Βουλή και όχι στο Facebook».

Ερωτηθείσα πως γίνεται μετά από όσα έχει υποστηρίξει ο Γρηγόρης Πετράκος ενάντια στον κορονοϊό και τα εμβόλια, να εμφανίζεται σε κλειστό χώρο εστίασης, όπου επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο εμβολιασμένοι, η Θεοφανία Παπαθωμά είπε «πρέπει αν δουλεύουμε με οιεσδήποτε συνθήκες, να δουλεύουμε με βάσει τους νόμους του Κράτους και παράλληλα να εκφράζουμε τις ιδέες μας, χωρίς φόβο. Ο Γρηγόρης τα κάνει και τα τρία», προσθέτοντας πάντως ότι «στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι, εμβολιασμένοι και μη, με rapid test, όλοι τσεκαρισμένοι, αλλά να μπαίνουν όλοι».

Προσέθεσε ότι «ο Γρηγόρης είναι παθιασμένος με το κίνημα κατά του εμβολιασμού, διότι θέλει να αφυπνίσει τον κόσμο», ενώ ερωτηθείσα αν εκείνη έχει εμβολιαστεί ή πρόκειται να κάνει το εμβόλιο, απάντησε «το αν εγώ θα εμβολιαστώ είναι δικό μου θέμα, δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν εάν θα εμβολιαστεί ή δεν θα εμβολιαστεί, ευτυχώς ακόμη έχουμε την επιλογή, δεν μας έχουν επιβάλλει τον εμβολιασμό».

Για το #MeToo και τις καταγγελίες για καλλιτέχνες, η Θεοφανία Παπαθωμά είπε «με έχει αγγίξει πολύ δυσάρεστα. Είναι μια θλιβερή ιστορία, συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Κανείς δεν πρέπει να ανέχεται τέτοιο πράγμα ούτε στην δουλειά ούτε στην ζωή. Εμένα δεν μου έχει τύχει, διότι αποφεύγω τις κακοτοπιές. Εμπιστεύομαι το ένστικτο μου. Με του που έβλεπα στο μάτι του άλλου αυτήν την καχυποψία, έφευγα τρέχοντας. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του άλλου, πάντα. Η πρόθεση του φαίνεται στο μάτι του άλλου».

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε και για την μουσικοχορευτική παράσταση «Κάποτε στον Βόσπορο», στο Θέατρο Βεάκη, στην οποία πρωταγωνιστεί, μαζί με πλειάδα δημοφιλών ηθοποιών, αλλά και την συμμετοχή στην σειρά «Άγριες Μέλισσες» του ΑΝΤ1, για την οποία είπε ότι θα ήθελε λίγο πιο «ενεργό» ρόλο, αναφέροντας «είμαι πολύ ήσυχη μετά τον θάνατο του Μιλτιάδη».

