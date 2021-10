Κόσμος

Γαλλία: Στη φυλακή ο ηγέτης της ακροδεξιάς OAS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί η δίκη που «στέλνει» τον ακροδεξιό ηγέτη στη φυλακή.

Η γαλλική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 9 ετών τον ηγέτη της ακροδεξιάς οργάνωσης OAS, στην πρώτη δίκη που διεξήχθη στη χώρα για ακροδεξιά τρομοκρατία από το 2017.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν να επιβληθεί δεκαετής κάθειρξη στον Λόγκαν Νισέν, τον νεαρό ιδρυτή της «Οργάνωσης Κοινωνικών Στρατών».

Το δικαστήριο του Παρισιού έκρινε επίσης ενόχους για «σύσταση τρομοκρατικής συμμορίας» πέντε άλλους κατηγορούμενους, ηλικίας από 23 έως 33 ετών. Στον υπαρχηγό της οργάνωσης, τον Τομά Ανεκέν, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Η «νέα OAS αντέγραψε τη δομή της Οργάνωσης Μυστικός Στρατός του 1961», της παραστρατιωτικής οργάνωσης που μαχόταν κατά της ανεξαρτησίας της Αλγερίας την εποχή εκείνη, εκτίμησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνοντας την απόφαση. «Όλα μαρτυρούν ότι επίκειτο να περάσει στη δράση» καθώς «ιδρύθηκε ως στρατός», έτοιμος να αποσταθεροποιήσει τους θεσμούς, εάν του δινόταν η ευκαιρία, συνέχισε ο δικαστής, υπενθυμίζοντας ότι τα μέλη της «καλούσαν σε εξέγερση», «υποκινούσαν σε δολοφονίες» και σχεδίαζαν να εκβιάσουν επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν τον εξοπλισμό της, συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης τα μέλη της οργάνωσης διαβεβαίωσαν ότι δεν θα περνούσαν ποτέ στη δράση και επέρριψαν όλες τις ευθύνες στον ιδρυτή της. Ο δικαστής όμως τους έκρινε όλους ενόχους θεωρώντας ότι «όλοι τους, συλλογικά, ενσάρκωναν την OAS».

Η υπόθεση της OAS ήταν η πρώτη που έφτασε στη δικαιοσύνη από τις συνολικά επτά έρευνες που ξεκίνησε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία το 2017 σε βάρος ακροδεξιών ομάδων για τρομοκρατία. Μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί διώξεις σε 48 πρόσωπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Φώφη Γεννηματά: Έκτακτη εισαγωγή στο νοσοκομείο

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης