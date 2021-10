Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη – Παπαδόπουλος: Ισχυροί μετασεισμοί αναμένονται μετά τα 6,3 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την μετασεισμική ακολουθία. Ήταν ο κύριος σεισμός; Συμβουλές στους κατοίκους της περιοχής.

Για τον σεισμό 6,3 Ρίχτερ που "χτύπησε" την Κρήτη σήμερα το μεσημέρι αλλά και την μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο ο σεισμολόγος και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε για το αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός, αλλά το θεωρώ αρκετά πιθανό», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι οι επιστήμονες αναμένουν την σεισμική ακολουθία για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, αναμένονται μετασεισμοί οι οποίοι μπορεί να προσεγγίσουν τα 5 Ρίχτερ, αλλά και να τα υπερβούν.

Σημείωσε ακόμα ότι «το εστιακό βάθος του σεισμού μειώνει την πιθανότητα για πολλούς σεισμούς αλλα δεν μειώνει την πιθανότητα για ισχυρούς μετασεισμούς». Παράλληλα, συμβούλευσε όσους έχουν βλάβες στα σπίτια τους να συμβουλευτούν τους ειδικούς για το αν πρέπει να μείνουν σε αυτά.

Για το αν σχετίζεται ο σημερινός σεισμός με αυτόν στο Αρκαλοχώρι, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως «πρέπει να δούμε την συνολική εικόνα από τον σεισμό της 2ας Μαΐου 2020 που ήταν 6,6 Ρίχτερ, τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι και τον σημερινό σεισμό για να καταλάβουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος μηχανισμός διέγερσης του ενός από τον άλλο. Αυτό όμως χρειάζεται έρευνα μηνών για να απαντηθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Φώφη Γεννηματά: αποσύρομαι απο τις εκλογές για την ηγεσία

Καιρός - “Μπάλλος” - ΓΓΠΠ: Τηλεδιάσκεψη για την κακοκαιρία και συστάσεις στους πολίτες

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης