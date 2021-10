Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Αμετανόητοι οι ανεμβολίαστοι - “Ναι” στις παρελάσεις (βίντεο)

Υψηλά ποσοστά ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ αξιολογούν θετικά την διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση. Δείτε τα ευρήματα του β΄ μέρους της έρευνας του ΑΝΤ1 και της Marc.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Θωμά Γεράκη.

«Θετικά ή μάλλον θετικά» αξιολόγησε την αντιμετώπιση της πανδημίας από την Κυβέρνηση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52%).

Με βάση την κομματική προέλευση, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Δυσαρεστημένοι από την διαχείριση της πανδημίας, παρουσιάστηκαν όσοι δήλωσαν πως δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

«Σωστή ή μάλλον σωστή», έκρινε η πλειοψηφία των ερωτηθέντων την απόφαση να γίνουν οι παρελάσεις, ανεξαρτήτως αν οι ίδιοι έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή όχι.

Προβληματισμό προκαλούν οι απαντήσεις των ανεμβολίαστων στο ερώτημα αν σκοπεύουν να κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία εμφανίζεται αρνητική.

Όσον αφορά στην κομματική προτίμηση των ανεμβολίαστων, 18,9% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, 18,6% την Ελληνική Λύση, ενώ 12,2% δήλωσε πως ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.

Στον απόηχο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως θεωρεί τη Γαλλία ως την πιο φιλική χώρα προς την Ελλάδα (70,2%), ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ (35,9%). Αίσθηση προκαλεί πως μόλις 4% συγκέντρωσε η Γερμανία.

Τέλος, στο ερώτημα «Από ποιες χώρες θέλουμε επενδυτές;», ψηλά στις προτιμήσεις εμφανίζονται ΗΠΑ, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Κίνα και Ρωσία.

