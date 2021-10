Κοινωνία

Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: o πατέρας της στον ΑΝΤ1 ζητεί απαντήσεις

Ο πατέρας της εφοριακού που δολοφονήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 λίγο πριν βρεθεί ενώπιον του δράστη στο Εφετείο.

Της Χρύσας Φώσκολου

Ο χρόνος για την Δώρα Ζέμπερη σταματά στο Β'Νεκροταφείο Αθηνών… Με 14 μαχαιριές πέφτει νεκρή.. 4 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για τον πατέρα της άτυχης εφοριακού …

«Το παιδί πέθανε από αιμορραγία της είχαν τρυπήσει τη καρδιά της αλλά περπάτησε 99 μετρά για να ζητήσει βοήθεια με τέτοιο μένος την χτύπησε και πρέπει να κρατηθώ όρθιος αύριο για να δικαιώσω την ψυχή του παιδιού μου. Έχει καταστραφεί όλη μας η οικογένεια», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Ζέμπερης, πατέρας της Δώρας.

Το πρωί της Τετάρτης η οικογένεια της άτυχης νεαρής κοπέλας θα βρεθεί και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο του παιδιού τους στο Εφετείο, όπου ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ο πατέρας της ζητεί μέσω του ΑΝΤ1 απαντήσεις στο αν ο κατηγορούμενος έδρασε μόνος του.

«Δεχόταν απειλές; Ναι! Έστησαν ενέδρα στο παιδί. Δεν βρέθηκε τυχαία να μένει αυτός δίπλα της. Ούτε τυχαία στο νεκροταφείο. Μου έλεγε ότι την απειλούν. Είχε συνεργό; Σίγουρα! Ζητάω να διερευνηθούν τα δυο DNA στα νύχια της».

Ο 60χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσουν κανένα ελαφρυντικό και καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη.

