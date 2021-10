Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: O πιλότος δηλώνει μετανιωμένος μέσω του ΑΝΤ1

Μία μέρα μετά τη δημοσίευση του ηχητικού της κλήσης του στο 100, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος επικοινώνησε με τον δικηγόρο του. Τι ζήτησε.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Το γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες το ηχητικό από το τηλεφώνημα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο 100, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της Καρολάιν.

Το ηχητικό αποτέλεσμα της υποκριτικής του ικανότητας, το άκουσε και ο ίδιος ο δράστης για πρώτη φορά χθες βράδυ, από την τηλεόραση του κελιού του και αμέσως πανικόβλητος κάλεσε εκτάκτως τον δικηγόρο του, ζητώντας τον να τον συναντήσει. Μέσω του δικηγόρου – ο οποίος δηλώνει και ο ίδιος σοκαρισμένος με το θέατρο του εντολέα του - ο Μπάμπης σήμερα δηλώνει μετανιωμένος.

«Φυσικά κι εγώ δεν είμαι αμέτοχος κι εγώ πολίτης είμαι και το καταλαβαίνω, απλώς είναι πολύ δύσκολη η θέση μου γιατί είμαι συνήγορος υπεράσπισης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

«Το ηχητικό ήταν ένα στοιχείο που προφανώς γνωρίζαμε την ύπαρξή του αλλά δεν αποτελεί μέρος της δικογραφίας. Είναι αρκετά στενοχωρημένος για ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν. Πραγματικά είναι συντετριμμένος», συμπληρώνει.

Ο συζυγοκτόνος ακόμη και στην φυλακή φαίνεται να… αρέσκεται να αλλάζει ρόλους. Έτσι, ενώ στην αρχή φαινόταν χαλαρός, ήρεμος και να έχει προσαρμοστεί με μεγάλη ευκολία στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος, ταΐζοντας τις γάτες και ζητώντας – με περίσσια διάθεση αστεϊσμού - να εργαστεί ως πιλότος στην φυλακή, τώρα έχει κλειστεί στο κελί του, μιλά ελάχιστα με τους υπόλοιπους συγκρατούμενούς του και σύμφωνα με το δικηγόρο του γράφει σημειώσεις και σκέψεις για την επικείμενη δίκη.

«Είναι μετανιωμένος για όλα. ‘Ό,τι έχει γίνει. Δυστυχώς έχουμε μια συντριβή που έχει ο ίδιος για ό,τι έχει γίνει, για τον χαμό της συζύγου του με την άδικη πράξη που έκανε».

Οι γονείς του θύματος δεν παρακολουθούν ελληνική τηλεόραση. Αποφεύγουν να δουν ρεπορτάζ με τις εξελίξεις της υπόθεσης, έτσι το ηχητικό δεν το άκουσαν. Ακόμη και όταν ειδοποιήθηκαν από φίλους, η μητέρα της Καρολάιν αρνήθηκε να το ακούσει.

Άλλωστε, οι Σούζαν και Ντείβιτν Κράουτς είχαν δει – στην πιο τραγική στιγμή αυτής της ιστορίας - στην κηδεία της κόρης τους - τις αντιδράσεις του καθ' ομολογίαν δολοφόνου.

