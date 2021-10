Κοινωνία

ΟΠΑ: Ξυλοδαρμός φοιτητή από αντιεξουσιαστές

Ο φοιτητής που δέχθηκε την επίθεση είχε ταχθεί υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Άγνωστοι γρονθοκόπησαν το απόγευμα της Τρίτης φοιτητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, ομάδα τριών ατόμων που φέρεται να πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο αναγνώρισαν το στέλεχος της φοιτητικής παράταξης Πανελλήνια Ανεξάρτητη Κίνηση Σπουδαστών (ΠΑνΚΣ), Οδυσσέα Βλαχονικολό, και του επιτέθηκαν.

Ο 20χρονος φοιτητής, μιλώντας στο kathimerini.gr, τόνισε ότι βρισκόταν στο ΟΠΑ για μάθημα. «Καθώς έβγαινα από την πλαϊνή είσοδο της Δεριγνύ με αναγνώρισαν τρία άτομα που μάλλον πρόσκεινται στο αναρχικό χώρο και άρχισαν να με χτυπάνε με μπουνιές και κλοτσιές», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο εκ των επικεφαλής της ΠΑνΚΣ, Βασίλης Αποστολόπουλος, σημείωσε ότι οι δράστες αναγνώρισαν το θύμα και τον χτύπησαν επειδή έχει υποστηρίξει τη θεσμοθέτηση πανεπιστημιακής αστυνομίας. «Είσαι αυτός που βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάς για βία στα ΑΕΙ και πανεπιστημιακή αστυνομία;», του είπαν και τον χτύπησαν.

«Έχει ενημερωθεί και η αστυνομία και ο πρύτανης αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ντροπή σε όποιον είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια μας στο Πανεπιστήμιο. Παρακαλώ να κοινοποιηθεί μπας και ιδρώσει κανένα αυτί. Είμαστε τελείως μόνοι μας στο Πανεπιστήμιο», πρόσθεσε ο κ. Αποστολόπουλος.

Η κατάσταση του νεαρού φοιτητή εξετάζεται, ωστόσο ο ίδιος ήταν εύλογα σε κατάσταση σοκ, όταν η “Καθημερινή” επικοινώνησε μαζί του.

Οι δράστες φορούσαν μάσκες προστασίας από τον κορoνοϊό. Το θύμα και μέλη της παράταξης στην οποία ανήκει ενημέρωσαν άμεσα τον πρύτανη και την ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι δράστες εισήλθαν στο κτίριο του ΟΠΑ και για ώρα βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Σε αστυνομικές πηγές έφτασε μια άλλη εκδοχή των γεγονότων, ότι ο φοιτητής κατά λάθος βρέθηκε στο υπόγειο του ΟΠΑ, όπου ομάδα αντιεξουαστιαστών προετοίμαζαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Πόλα Ρούπα. Οι αντιεξουστιαστές, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, θεώρησαν ύποπτη την παρουσία του στο χώρο και του επιτέθηκαν αρχικώς φραστικά και κατόπιν τον προπηλάκισαν.

Ο πρύτανης του ΟΠΑ, Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε ότι θα διερευνηθούν άμεσα οι πτυχές του περιστατικού από το Ίδρυμα και θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: kathimerini.gr

