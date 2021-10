Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Τραυματισμένο βρέφος στον δρόμο και 4 παιδιά κλειδωμένα σε πορτ μπαγκάζ

Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο έπειτα από καταγγελλία. Δικογραφία σε βάρος των γονέων.

Τραυματισμένο βρέφος στη μέση δρόμου, καθώς και τέσσερα παιδιά κλειδωμένα σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, στον Ασπρόπυργο, εντόπισαν προ ημερών περαστικοί.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο μέρες, ένας άνδρας ειδοποίησε την Αστυνομία ότι βρισκόταν στο δρόμο ένα βρέφος, περίπου ενός έτους, παρατημένο.

Άμεσα οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το βρέφος είναι χτυπημένο. Ακολούθως, προσπάθησαν να αναζητήσουν τους γονείς του παιδιού, πλησίασαν ένα σπίτι στην περιοχή και άκουσαν κλάματα μωρών.

Παρατηρώντας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, διαπίστωσαν ότι ένα παιδί βρισκόταν μέσα στο αμάξι, το οποίο ήταν σε ένα εγκαταλελειμμένο και κλειδωμένο. Ακούγοντας και άλλα κλάματα άνοιξαν το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, όπου είδαν κλειδωμένα άλλα τρία παιδιά μέσα σε αυτό.

Στη συνέχεια, βρήκαν 13χρονη, η οποία είπε ότι οι γονείς των παιδιών της τα είχαν δώσει ώστε να τα προσέχει και η ίδια τα κλείδωσε στο αυτοκίνητο.

Τα παιδιά διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει συνταχθεί δικογραφία σε βάρος των γονέων.

Πηγή: ertnews.gr

